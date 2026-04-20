Fjernvarme fortjener bedre enn tomme løfter om systemgevinster

Fjernvarme kan avlaste strømnettet, skriver Hanne Kauko, Mette Bjørndal,Chunzi Qu og Ingeborg Graabak i TU 7. april – samt at sektoren trenger mer forutsigbare rammevilkår. Det er vi enige i. Men veien dit går ikke gjennom løfter om systemgevinster før noen har dokumentert hvem som faktisk skaper dem, og hva de er verdt.

Forfatterne peker på tre grunner til å bygge mer fjernvarme: Nettavlastning, energilagring og forsyningssikkerhet. Alle tre er legitime. Men fjernvarme er ikke alene om å levere disse godene. Varmepumper avlaster kraftsystemet. Lokal solkraft avlaster kraftsystemet. Energieffektivisering, batterier og forbrukerfleksibilitet avlaster kraftsystemet.

Tre spørsmål trenger svar

Før systemgevinstene eventuelt skal gi fjernvarmeselskapene økt betaling, må tre spørsmål besvares: Hvor store er gevinstene? Hvem har utløst dem? Og hvem bør de komme til gode?

Det hjelper dessuten lite å vise til et stort potensial for fjernvarme når etterspørselen mangler: Veksten i etterspørsel skjer i praksis gjennom tilknytningsplikt i nybygg, mens konvertering fra elektrisk oppvarming krever investeringer på kundesiden som ikke lar seg forsvare med dagens fjernvarmepris. Energiloven stiller krav om samfunnsøkonomisk rasjonell utvikling, der både allmenne og private interesser skal ivaretas. Da kan ikke kundekostnadene holdes utenfor regnestykket.

Spørsmålet om hvem gevinstene skal komme til gode, er særlig viktig: Skal fjernvarme styrke sin legitimitet i energiomstillingen, ikke bare i festtaler, må kostnader og gevinster kunne dokumenteres. I dag finnes ikke systemer for å måle og sammenligne effektiviteten mellom fjernvarmeselskaper. For strømnett innhenter myndighetene data, sammenligner og setter inntektsrammer som gir reelle insentiver til effektiv drift. Tilsvarende mekanismer mangler for fjernvarme.

Åpenhet og likebehandling

Stortinget har gitt oss tid: Norgespris gjelder til 2029. Bruk den til å etablere skikkelig effektivitetsmåling, sikre åpenhet om kostnader og utvikle likebehandling mellom energibærere og -løsninger – slik at alle som bidrar til avlastning av kraftsystemet, behandles likt.

Fjernvarme skal spille en viktig rolle. Men den rollen vinnes ikke gjennom særbehandling. Den vinnes gjennom dokumentert nytte og rettferdig regulering – for alle parter, inkludert kundene.