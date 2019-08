Fjerningen av Northguider er igang - arbeidet kan ta over en måned

Det nederlandske bergingsselskapet Smit Salvage har ankret opp ved den forliste tråleren Northguider og starter i disse dager arbeidet med å fjerne båten.

Planen er å reparere skader og rette opp fiskebåten. Deretter skal den slepes på egen kjøl, først til Longyearbyen og så til Bergen for opphugging og resirkulering.

Skipene som skal brukes i operasjonen er kranlekteren Cormorant på 54 meter og støtteskipene Bear og Multratug 18. Kystverket har opprettet et ferdselsforbud i området mens arbeidet pågår.

Fiskebåten har blant annet hull i skroget under maskinrommet. Kystvakten inspiserte og tok bilder med ROV av skadene tidligere i sommer. Smit Salvage skal i første omgang undersøke om skadene har blitt større siden Kystvaktens inspeksjon, for så å starte reparasjonsarbeidet.

Rette opp. Illustrasjon: Smit Salvage

Kjent metode - spesielle forhold

Metoden som skal brukes for å heve vraket kalles parbuckling-metoden, og er en kjent metode for fjerning av vrak. Metoden ble blant annet brukt for å fjerne det havarerte cruiseskipet Costa Concordia i Middelhavet i 2013.

Heise opp. Illustrasjon: Smit Salvage

Det festes solide fester til dekket før de bruker hevearmer for å rette opp båten. De fester også stålplater under fiskebåten for at det skal bli mindre friksjon. Mens opprettingen pågår skal de pumpe ut vann og tette hull i skroget.

Det spesielle med operasjonen er at den foregår i omgivelser hvor store flak med drivis kan bli et problem også i august.

Slepe. Illustrasjon: Smit Salvage

– Dette er utrolig langt fra alle steder man kan få sendt ekstrautstyr fra. Det vil ta uker å ettersende utstyr. Derfor må man planlegge veldig godt og ha backupløsninger. I tillegg er det dårlige kommunikasjonsforhold, det er til og med vanskelig med satellittelefon der oppe, sa Rune Bergstrøm i Kystverket til TU tidligere i sommer.

Smit Salvage vil ikke si noe om saken, men har sendt skisser som viser planene.

Om lag en måned

Northguider havarerte under rekefiske nordøst for Svalbard i desember i fjor. Siden har den ligget på grunn i et naturreservat med den strengeste verneformen som finnes i Norge.

Slik så skadene på Northguider ut da Kystvakten var på inspeksjon. Foto: Kystvakten/KV Svalbard

I februar i år ble det klart at tråleren ikke kunne fjernes fra området før i august på grunn av faren for å forstyrre hekketiden til fuglene i området. I mellomtiden har fiskebåten fått større slagside.

I vår vant Smit Salvage konkurransen om å fjerne vraket på vegne av forsikringsselskapet Gard.

Oppretting og tetting av skroget er forventet å ta om lag en måned, men vil avhenge av været og omfanget på skadene, ifølge Kystverket, som har ansvar for at fjerningen skjer med minst mulig påvirkning på miljøet.

14 personer om bord

Ulykken utløste en redningsaksjon som varte i to timer, der mannskapet på 14 ble heist opp i to helikoptre og fløyet til land.

Etter ulykken ble Northguider tømt for 332.000 liter diesel fra 14 drivstofftanker for å hindre utslipp i det sårbare området.

Tidligere i år ble det også festet flere ulike sporingssystemer, blant annet en GPS-sender fra en isbjørnkrage og en AIS-sender for å holde øye med båten. Havaristen skal ha fått større slagside i månedene etter ulykken, men inspeksjonene så langt har ikke vist at skadene har blitt større.