Minst ni mennesker har mistet livet, og over 2750 ble skadet da personsøkere eksploderte i Libanon. Blant ofrene er flere Hizbollah-medlemmer. Tilstanden er kritisk for 200 av de skadede, opplyser helseminister Firass Abiad.

– Et litiumbatteri vil kunne inneholde nok energi til å frigjøre den typen skade jeg har sett på videoene fra Libanon, sier Gilljam, som jobber ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Han sier forskerne ved FFI har fått mange batterier til å eksplodere, men vet ikke hvordan det eventuelt kan ha blitt forårsaket på avstand.

– Batteriene må enten bli varmet, fysisk skadet, eller overlades mye mer enn de tåler for å oppnå en slik reaksjon. Dersom det er batteriet som forårsaker eksplosjonene, er det rimelig å tro at det har blitt trigget av noe i personsøkeren eller inne i selve batteriet som er designet for dette, sier forskeren.

En kortslutning i et batteri vil kunne føre til utvikling av gass inne i batteriet. I et batteri formet som metallsylinder vil dette kunne gi en rask trykkoppbygging og utløse en eksplosjon.

Annerledes trykk i mobilbatteri

Batterier i mobiltelefonen er derimot annerledes. Gilljam kan berolige alle som er urolige for å sove med mobiltelefonen på nattbordet etter tirsdagens hendelser i Libanon.

– Det er imidlertid ikke anbefalt at man lader den mens man sover, understreker han.

Et mobilbatteri er utformet som en posecelle, slik at trykket ikke kan bygge seg opp i like stor grad og eksplodere.

– Det er imidlertid ikke ufarlig, og det kan komme ut både ild og giftig og brennbar gass, sier han.

Men altså ikke en eksplosjon, slik det som skjedde med hundrevis av håndholdte personsøkere i Libanon tirsdag.

Fler steder samtidig

Eksplosjonene skal ha begynt flere steder samtidig og fortsatt i en times tid. Hendelsen rammet folk som var på butikken, satt i kafeer og kjørte bil eller motorsykkel.

– Alle her i byen er sjokkerte, mest på grunn av omfanget og metoden, sier Claudio Feo, landdirektør for Libanon i Norsk Folkehjelp, til NTB. Han befinner seg for tiden i Beirut.

Det ser ut til at personsøkerne stort sett ble båret av Hizbollah-medlemmer, men de flere hundre eksplosjonene rammet svært bredt – siden de ble utløst hvor enn bæreren av personsøkeren befant seg.

– Det har vært eksplosjoner og angrep mot Beirut tidligere, men da har det ofte vært veldig målrettede angrep mot blant annet Hizbollah-ledere. Dette her derimot er massivt. På bilder og videoer ser man blant annet eksplosjoner inne i butikker, sier Feo.

Personsøkere eksploderte også Syria, der minst 14 personer ifølge eksilgruppa SOHR er skadet.

Taiwansk selskap avviser rolle

Flere av ikke-navngitte kilder opplyser til avisa New York Times at Hizbollah kjøpte personsøkerne fra selskapet Gold Apollo på Taiwan, og at de ble tuklet med før de ankom Libanon.

Det skal i hovedsak dreie seg om modellen AP924, men også tre andre typer som var en del av leveransen.

Nyhetsbyrået Reuters melder at utformingen og klistremerker på personsøkerne viser at de er laget av Gold Apollo.

Viser til europeisk produsent

I en uttalelse til mediene avviser selskapets grunnlegger, Hsu Ching-Kuang, at det Taipei-baserte selskapet har laget de aktuelle enhetene.

– Produktet er ikke vårt. Det har bare vårt varemerke på seg, sier han.