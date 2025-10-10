Feilaktig fremstilling av vårt regnestykke over vindkraftens kostnader

Dette debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Innlegg kan sendes til debatt@tu.no.

Lars Bockman svarer i TU 7. oktober på innlegget vårt om forskjellen mellom vindkraftens produksjonskostnad (LCOE) og de totale samfunnskostnadene ved integrering i strømnettet.

Nok en gang blir vårt opprinnelige regnestykke feilaktig fremstilt. Det stemmer ikke at vindkraftens egne kostnader er 76 øre/kWh, slik Bockman hevder. Han antar feilaktig at vindkraften dekker kostnadene for nettutbygging, mens de i realiteten kun betaler anleggsbidrag for tilknytning – en relativt liten kostnad.

For utbygger koster vindkraften maksimalt 61 øre/kWh, noe som betyr nær marginal lønnsomhet. Dette samsvarer med Fred Olsen Renewables sine betraktninger 1. august i år om at få eller ingen vindkraftprosjekter i Norge har positiv nåverdi.

Samfunnet bør etterstrebe en teknologinøytral tilnærming som sørger for at verdien ulike energikilder tilfører kraftsystemet, kan kompensere for systemkostandene de påfører. Kun da kan vi stole på at markedskreftene sørger for en rasjonell utvikling av systemet.

Vi er ikke imot vindkraft, men etterlyser en mer nyansert debatt der både utbyggernes og samfunnets reelle kostnader synliggjøres. Bare slik kan vi ta godt funderte energivalg.