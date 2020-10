Feil ved kollisjonspute har krevd minst 26 menneskeliv

Amerikanske trafikkmyndigheter slår fast at feil ved kollisjonsputen var årsaken til at sjåføren av en Honda Civic fra 2002 mistet livet i en trafikkulykke i august.

Det skriver Reuters.com.

Det er 17. gang kollisjonsputen fra Takata har ført til tap av et menneskeliv i en av Hondas biler.

Til sammen 26 dødsfall

Totalt har mer enn 100 millioner biler fra 19 ulike produsenter blitt kalt tilbake for utskiftning etter at de første feilene ved kollisjonsputen ble oppdaget i 2011.

I tillegg til de 17 dødsfallene knyttet til kollisjonsputene i Honda, skyldes ytterligere ni dødsfall i andre bilmodeller den samme feilen i kollisjonsputen. Tallet kan være høyere enn dette ifølge Reuters.

Kollisjonsputen har en svakhet som medfører at den utløses med for mye kraft og plutselig kan sprekke. Dette har i flere tilfeller skapt dødelige metallsplinter som skytes inn i kupeen slik at enten sjåfør eller passasjerer skades.

To år siden sist

Forrige tilfelle der en sjåfør mistet livet som følge av den samme kollisjonsputefeilen var sommeren 2018. Også her skjedde ulykken i en Honda Civic 2002-modell.

Honda sier de har sendt mer enn 15 skriftlige tilbakekallinger til alle eiere av bilmodellene der kollisjonsputene ikke er skiftet ut, de siste åtte årene.

Det er uvisst om sjåføren som omkom i august var klar over feilen med bilmodellens kollisjonspute.

Utover de registrerte dødsfallene er mer enn 260 skader knyttet opp mot de samme kollisjonsputene.

Tilbakekalte norske biler

Da skandalen stod på som verst kunne Subaru Norge fortelle at de hadde tilbakekalt 1045 biler av modellene Impreza og Impreza WRX. Begge modellene hadde kollisjonsputene fra Takata.

Toyota brukte noe lenger tid på tilbakekallingene, men har nå tilbakekalt over 120.000 biler av modellene Auris og Yaris produsert fra 2011 til 2013 og RAV4, Yaris og Hilux produsert fra 2015 til 2018.

I tillegg til Toyota og Honda har tilbakekallingene rammet BMW, Fiat Chrysler, Ford, Mazda, Mitsubishi, og Nissan. Feilen rammer hovedsakelig biler som er produsert mellom 2002 og 2015.

Hvor mange av de aktuelle bilene som fortsatt er på veiene, finnes det ingen sikre tall på.

Teknisk Ukeblad har forsøkt å komme i kontakt med Honda Norge for å få vite om de har noen oversikt som viser at alle Honda Civic fra 2002 ble tilbakekalt, men har ikke fått noen tilbakemelding fra produsenten.