Får 86 milllioner for å dempe støy fra skip

Fem ulike skip, deriblant HX Hurtigruten Expeditions-skipet Roald Amundsen, skal teste effekten av teknologier som motoroppheng, lavstøy-tannhjul, luftsmøresystemer og distribuert akustisk sensorteknologi, heter det i en pressemelding fra Maritime Cleantech, som skal lede prosjektet som får 86 millioner kroner fra EU.

Hensikten er å redusere støy fra skip slik at påvirkningen på økosystemet i havet blir mindre.

Undervannsstøy fra skip forstyrrer viktige adferdsmønstre hos marine arter. Det kan påvirke evnen til reproduksjon, navigasjon og kommunikasjon for fisk og sjødyr.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Fra ny teknologi til gamle skip: Slik sikrer de skipsfarten verden rundt

Derfor vedtok IMO (Den internasjonale maritime organisasjonen) i 2023 nye retningslinjer for å redusere undervannsstøy fra skipsfarten og arbeider nå med tiltaksplan for å sørge for god gjennomføring av retningslinjene.

EU-prosjektet skal også vurdere ulike bransjestandarder og reguleringer som kan dempe undervannsstøy.

— Norge er stolt over å være en ledende aktør innen utvikling av grønne løsninger for skipsfarten. Her er samarbeid med EU viktig, og støtten de gir til norske klima- og miljøprosjekter gir gode markedsmuligheter for norske selskaper og anerkjenner kompetansen norsk maritim industri har, sier miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) i pressemeldingen.

Kongsberg Maritime, Bergen Engines og Sintef Ocean er de andre norske partnerne i prosjektet.