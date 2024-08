Eviny vil ikke ta fra kommunene vetorett mot vindkraft

Det bygges lite ny vindkraft, men Eviny-sjef Ragnhild Janbu Fresvik mener at kommunenes vetorett er helt nødvendig å opprettholde, skriver E24.

Kommunene var tidligere høringsinstans i saker om utbygging av vindkraft, men har i praksis fått rett til å si nei til bygging etter stor motstand mot vindkraftutbygging.

Det har ført til nærmest full stans i bygging av nye vindkraftprosjekter. Eviny-sjefen mener det vil være en feil å endre på dette.

Må ha tillit i befolkningen

– Jeg er redd for at vi blir så utålmodige at vi tar kortsiktige beslutninger på kraftverk som skal stå der i mange tiår og ha langsiktig tillit hos befolkningen, sier hun til avisen.

Hun tror tilliten kan bli ødelagt med nasjonal overstyring, og hun mener det kan være mulig å snu motstanden mot prosjekter over tid.

Fresvik får støtte fra konserndirektør Kari Ekelund Thørud i Hydro Energi, som er positiv til det lokale ansvaret. Hun viser til at det har vært mange endringer i rammebetingelsene de siste årene og at flere endringer kan føre til at prosjektene kan ta enda lenger tid.

Vil gi mer støtte til lokalpolitikere

Fresvik tar til orde for et system som gir lokalpolitikere mer støtte for å avlaste krysspresset de står i.

Norge ligger ikke an til å nå Energikommisjonens anbefalte mål om 40 terawattimer ny kraft innen 2030. Fresvik påpeker at deler av norsk industri vil måtte vurdere å flagge ut og mener at økt energietterspørsel uten utbygging vil føre til økt import og høyere priser.

Hun mener lokaldemokratiet bør få virke og at Eviny skal bidra med nøytrale fakta. Kommunale prinisippvedtak mot vindkraftutbygging mener hun er uklokt og frarøver innbyggerene mulighet til å påvirke utformingen av prosjektene.