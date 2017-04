Europas største batteri skal lagre vindenergi-overskuddet i Tyskland

Nederlandske Eneco og japanske Mitsubishi skal bygge et 48MW batterisystem i Jardelund kommune i Schleswig-Holstein i Tyskland, nær grensen til Danmark.

Selskapene melder at det er Europas største batteri lokalisert på ett sted.

Batteriet er av typen lithium-ion, og har en kapasitet til å levere over 50 MWt, tilsvarende det gjennomsnittlige daglige energiforbruket til 5.300 tyske husholdninger.

Byggestart for anlegget er i sommer, og det forventes at batteriet skal kunne begynne å spare energi allerede før året er omme.

Tanken er at batteriet skal ta over reservekapasitetsrollen fossile kraftverk har i dag.

Større vindproduksjon enn linjekapasitet

NEC Energy Solutions leverer batterisystemet, som består av mange slike batteripakker. Foto: NEC Energy Solutions

Det er stor vindkraftproduksjon i nordlige deler av Tyskland.

Tyskland har vedtatt mål om at klimagassutslippene skal reduseres med 40 prosent i 2020, sammenliknet med 1990. I 2030 skal utslippene reduseres med 55 prosent, og i 2050 skal utslippene reduseres med 80-95 prosent.

Den tyske fornybarsatsingen, Energiewende, er sentral for å nå reduksjonsmålene. Dette innebærer en satsing på blant annet vind-, sol- og vannenergi, samt bedre håndtering av energien som genereres.

Satsingen har ført til stor utbygging av vindkraft nord i landet, til dels uten at man har bygget nok transformatorstasjoner og strømlinjer til å frakte strømmen sørover. Dette har ført til at eierne av vindmøllene får betalt for å skru av møllene.

Skal avhjelpe overkapasitet

I deler av Nord-Tyskland stenges vindmøllene ned 45 prosent av tiden, og det blir verre for hvert år, skrev TU i fjor høst.

Eneco og Mitsubishi skriver at det nye batterisystemet skal avhjelpe slike problemer, ettersom energien da kan lagres i batteriene.

Et pilotprosjekt vil gjøre det mulig å koble omkringliggende vindkraftanlegg direkte til batterisystemet. Ved overskuddskapasitet i nettet kan anleggene lagre energien i batteriene og selge det til markedet på et mer gunstig tidspunkt.

Fornybar viktigste energikilde

Hiroshi Sakuma, konsernsjef for miljø og infrastruktur i Mitsubishi, sier i en pressemelding at de tror energilagring vil bli en nøkkelfaktor ettersom energiproduksjonen svinger som følge av mer fornybar energi.

– Dette prosjektet er et viktig steg på veien til et bærekraftig samfunn, sier Sakuma.

I 2014 var fornybar kraft for første gang den viktigste energikilden i Tyskland, med 25,8 prosent av den totale kraftproduksjonen.

Blant de større i verden

Batterisystemene vil hevde seg blant de største i verden.

Ifølge amerikanske Department of Energys (DOE) energilagringsdatabase finnes det et 48MW (12MWt) lithium-ion batterisystem i drift i Sør-Korea - Gyeongsan Substation ESS.

Etter planen skal også et 100 MW (400MWt) lithium-ion-anlegg i Alamiton Power Center i California, USA være ferdig i 2021.

I slutten av 2017 skal også andre fase av Kingfischer Project stå ferdig i Australia. Dette prosjektet innebærer også et 100 MW solcelleanlegg som skal være i stand til å levere 100 MWt.