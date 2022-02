Etter bare drøyt tre måneder åpner Tesla alle Supercharger-stasjoner i Nederland

Nå kan alle elbiler uansett merke lade på alle Teslas 36 Supercharger-stasjoner i Nederland. Det meldte selskapet på Twitter mandag.

Åpningen skjer tre og en halv måned etter at Tesla åpnet opp ti stasjoner i landet. Det var da førstemann ut i pilotprosjektet som nå inkluderer 15 Supercharger-stasjoner i Norge og 16 i Frankrike.

Da Tesla åpnet stasjonene i Norge i slutten av januar fortalte de at de har til hensikt å åpne flere stasjoner etterhvert.

Et legitimt spørsmål er da om den relativt hurtige utvidelsen av pilotprosjektet i Nederland kan gi en pekepinn på når Tesla vil åpne videre i Norge. Vil hele det norske Supercharger-nettverket være åpent for alle til sommeren?

Tesla Norge henviser til sine nettsider om pilotprosjektet, som sier at selskapet aggressivt vil utvide nettverket slik at man etterhvert kan ønske velkommen til både ikke-Tesla og Tesla på alle ladestasjonene.

Følger ikke nødvendigvis Nederland

Det er likevel ting som tyder på at vi ikke kan konkludere med at det norske Supercharger-nettverket vil følge stien til Nederland.

Etter hva TU forstår har Tesla fått mindre data fra åpningen i Nederland enn selskapet håpet på. Ikke-Tesla-elbilistene i Nederland har rett og slett ikke benyttet seg av tilbudet i særlig stor grad.

En mulig årsak til det er at Nederland i mye større grad enn i Norge har implementert roaming mellom ladeoperatørene. Dermed kan elbilisten lade på alle ladestasjoner med samme brukerkonto. Tesla er ikke med i disse roamingavtalene. Dermed blir terskelen for å ta i bruk Superchargere høyere.

Det er derfor mulig at Tesla har åpnet alle stasjonene i Nederland i et forsøk på å samle inn mer data.

I Norge er situasjonen annerledes – her er vi i mye større grad vant til å måtte ha forskjellige ladeapper på telefonen. Dermed kan Tesla håpe at nordmenn som kjører en annen elbil enn Tesla i større grad vil benytte seg av Supercharger-stasjonene som er med i prøveprosjektet.

Den første større testen på dette vil trolig komme i vinterferien mot slutten av februar/ begynnelsen av mars.

Det er imidlertid ikke sikkert at alle stasjonene i Norge vil åpnes for alle noen gang. Enkelte lokasjoner, for eksempel i Lier, vil trolig ikke bli åpnet ettersom kapasiteten allerede er presset med få muligheter til å utvide.

Gratis hurtiglading

I den nevnte vinterferien utfører Tesla også et annet eksperiment: Vil gratis hurtiglading få Tesla-eiere til å skyve på tidspunktet de reiser?

Før klokken 12.00 og etter klokken 19.00 mellom fredag og søndag 18. februar og 6. mars tilbyr Tesla gratis lading på følgende Superchargere i Norge:

Brumunddal

Eidfjord

Fåvang

Lillehammer

Maurset

Øyer

Rudshøgda

Voss

Formålet er ifølge Ole Gudbrann Hempel, regional direktør for Supercharger-nettverket i Norden, å flate ut kurven. I et innlegg på sin LinkedIn-profil skriver han at de håper å redusere risikoen for kødannelse på de mest populære tidspunktene ved å oppfordre til å lade på andre tider.

Ingen av disse laderne er imidlertid åpnet for andre biler enn Tesla enda. Dermed er det kun Tesla-biler som får lade gratis.