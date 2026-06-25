Equinor sender Wisting-feltet ut på høring – velger bort kraft fra land

– Wisting er det største funnet på norsk sokkel som ikke er utviklet. Det er også det nordligste funnet som skal utvikles på norsk sokkel. Det er stor interesse rundt Wisting, sier Trond Bokn, direktør for prosjektutvikling i Equinor, til NTB.

Oljefeltet ble ligger i Barentshavet, 300 kilometer nord for finnmarkskysten og bare 50 kilometer fra iskantsonen. Det ble påvist i 2013.

De utvinnbare volumene i feltet er anslått til i underkant av 500 millioner fat oljeekvivalenter. Feltet er ventet å produsere i 30 år.

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– Det betyr en verdiskaping, eller driftskostnader, på mellom halvannen og to milliarder kroner i året. Erfaringsmessig vil rundt 40 prosent av dette tilfalle regionen, altså Nord-Norge, mens resten vil være norsk innhold. Det gir store ringvirkninger over lang tid.

Equinors Wisting-felt i Barentshavet. Illustrasjon: Equinor

Ble utsatt i 2022

I 2022 ble Wisting-prosjektet satt på pause med henvisning til økte kostnader, og prosjektet havnet tilbake i utviklingsfasen. Siden den gang er det gjort betydelige forbedringer, sier Bokn.

– Det omfattes ikke lenger av aktivitetspakken som ble besluttet av myndighetene i 2020, og det betyr at prosjektet må bli vesentlig bedre for å være attraktivt.

Planen er at feltet skal bygges ut med et flytende produksjons- og lagerskip, men de har gått bort fra det runde designet, som fra før finnes på Goliat-feltet.

Han sier det er et stort og komplisert prosjekt, og at prosessene derfor tar tid.

– Dette er et stort og komplisert prosjekt. Vi ønsker at det skal være robust økonomi og gode tekniske løsninger. Vi ønsker god modenhet før vi går til investeringsbeslutning, sier han.

Prosjektet innebærer en endelig investeringsbeslutning mot slutten av 2027 for Stortinget våren 2028 skal behandle PUD - Plan for utbygging og drift.

Fikk kritikk for hastverk

Før prosjektet ble utsatt for fire år siden, ble det jobbet hardt for å bli ferdig med en utbyggingsplan i tide til at det kunne komme inn under den gunstige, midlertidige oljeskattepakken.

Selskapet fikk da kritikk flere hold fått for hastverk og mangelfullt arbeid. Miljødirektoratet var blant de skarpeste kritikerne.

– Miljødirektoratet mener at en beslutning om utbygging av Wisting ikke bør tas basert på usikker kunnskap og teknologi som ikke er ferdig utviklet, var blant det direktoratet skrev i sitt høringssvar.

Kart over oljefeltene i Barentshavet. Illustrasjon: Equinor

Velger bort kraft fra land

Kraft fra land har vært grundig vurdert i prosessen, forteller Bokn. I utgangspunktet var planen at feltet skulle bygges ut med en 340 kilometer lang kabel.

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Men på grunn av teknisk kompleksitet og høye kostnader har det nå blitt vurdert bort.

– I stedet velger vi en egen kraftløsning, altså en lokal gassturbin. Samtidig utreder vi en CCS-løsning for karbonfangst og -lagring, med intensjon om å installere dette. Det er noen forbehold knyttet til teknologikvalifisering og at løsningen ikke må påvirke prosjektet negativt når det gjelder gjennomførbarhet og plan.

– Men det er vår ambisjon å få dette til. Dersom vi lykkes, vil det være første gang karbonfangst installeres på eksoskanalen til en gassturbin offshore. Det vil være en nyskapende løsning.

16 ukers høringsfrist

Forslaget til program for konsekvensutredning sendes nå på høring i 16 uker med frist til 15. oktober.

– Det gir en anledning til å involvere omgivelsene og interessentene våre. De får en reell mulighet til å være med og påvirke analysene av hva vi mener er den riktige miljø- og beredskapsløsningen for området videre, sier Bokn.

Selskapet planlegger å ta stilling til endelig konseptvalg og eventuell videreføring mot slutten av 2026.

Ber om forutsigbarhet

Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør i Offshore Norge, mener dette er gode nyheter.

– Wisting kan gi betydelige inntekter til fellesskapet og arbeidsplasser i hele landet. For folk og bedrifter i Nord-Norge kan prosjektet blir særlig viktig dersom det realiseres, sier hun i en kommentar.

Samtidig understreker hun at prosjektet fortsatt i en tidlig fase.

– Fremover er det ekstremt viktig med forutsigbare og stabile rammebetingelser, slik at prosjektet får fortsette å bli modnet frem til en eventuell investeringsbeslutning. Det vil komme norsk leverandørindustri og oss alle til gode, påpeker hun.

Det er med en klar henvisning til det nærliggende Melkøya-prosjektet, som to ganger ble forsøkt stanset politisk – etter at det hadde fått godkjenning og byggingen var godt i gang.

– Rystende

Haldis Tjeldflaat Helle, leder i Greenpeace Norge, er langt fra fornøyd med nyhetene.

– Dette er en rystende beskjed. Utslippene fra Wisting-feltet er livsfarlige – vi ser jo at dødstallene fra hetebølgen i Europa nå stiger. Da er det skammelig at de lukker øynene og går videre med disse hodeløse planene, sier hun til TU.

Haldis Tjeldflaat Helle i Greenpeace Norge sier hun er rystet.. Foto: Greenpeace

Helle mener feltet skulle ha forblitt i skuffen, og mener en utbygging blir som å detonere en klimabombe, fra et felt som skal produsere i 30 år.

– Det er åpenbart at dette feltet aldri bør få godkjenning. Jeg håper at Arbeiderpartiet setter foten ned for denne typen hårreisende planer.