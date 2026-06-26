Forsvaret skal åpne undersjøisk sprengingsfelt

Området er planlagt å bli et permanent sted for øvelser og et sted hvor personell kan utdannes til å håndtere og uskadeliggjøre eksplosiver i sjøen, skriver Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Området vil være ved Ramsund i Ofotfjorden, der Sjøforsvaret allerede har base. Det er også kort vei til Evenes flystasjon og andre mindre baser tilknyttet Forsvaret.

Ifølge FFI er øvingsfeltet på noen få hundre kvadratmeter der det ikke er mer enn fem og ti meter dypt.

50 til 70 dager i året skal det øves, med ti kilogram med TNT. Noen få ganger årlig kommer det til å bli gjennomført prøvesprengning med kraft opp mot 140 kilogram TNT.

I dette området vil feltet være. Foto: Forsvaret

– Det er snakk om et øvingsområde der det skal sprenges nokså små ladninger, men flere ganger, sier sjefforsker Petter Kvadsheim i FFI i en pressemelding.

Han har undersøkt hvilken risiko aktiviteten vil utgjøre for miljøet og naturen rundt, samt sjødyr som sjøfugl, fisk, hval og sel.

Konklusjonen er at det vil være trygt, om bruken og aktiviteten forvaltes rett.

– Den typen øvinger Forsvaret skal drive med her, er viktig for nasjonal trygghet. Samtidig er det avgjørende å verne naturressursene rundt. Derfor mener både Forsvarsbygg og FFI at det er rett å fortelle åpent om dette, sier Kvadsheim.

Sjøforsvaret har ikke besvart TUs henvendelse om øvingsfeltet.