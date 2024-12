Equinor og Shell er enige om å slå sammen sine britiske olje- og gasseiendeler til havs for å danne et nytt selskap.

Selskapet vil bli den største uavhengige olje- og gassprodusenten på britisk sokkel.

Selskapet blir etablert for å opprettholde nasjonal olje- og gassproduksjon, samt energisikkerhet, i Storbritannia, opplyser Equinor i en pressemelding.

– I en fase der britisk sokkel modnes og har et naturlig produksjonsfall, vil sammenslåing av porteføljer og ekspertise bidra til fortsatt lønnsom produksjon av denne svært viktige britiske ressursen.

Når avtalen er sluttført, vil den nye uavhengige produsenten være eid sammen av Equinor og Shell, med en 50 prosents eierandel hver.

Rosebank og Mariner

Selskapet vil holde til i den britiske energihovedstaden Aberdeen.

Det vil omfatte Equinors eierandeler i Mariner, Rosebank og Buzzard, og Shells eierandeler i Shearwater, Penguins, Gannet, Nelson, Pierce, Jackdaw, Victory, Clair og Schiehallion.

En rekke letelisenser vil også inngå i transaksjonen.

– Equinor har vært en pålitelig energipartner for Storbritannia i over 40 år gjennom å levere olje og gass, utvikle havvindbransjen, og fremme avkarbonisering. Denne transaksjonen styrker Equinors kontantstrøm på kort sikt, sier Equinors konserndirektør for leting og produksjon internasjonalt, Philippe Mathieu, i meldingen.

– Slipper ikke unna

Equinors omstridte Rosebank-utbygging, som altså blir del av det nye selskapet, er dessuten subjekt for en rettssak i det britiske rettssystemet, hvor klimaorganisasjoner har saksøkt tillatelsen som er gitt til utbyggingen. En dom er ventet i løpet av et par måneder.

Greenpeace er en av organisasjonene bak søksmålet. Leder for Greenpeace i Norge, Frode Pleym, sier til TU at han registrerer at Equinor har valgt å omorganisere seg i Storbritannia, men at de heller burde omstille driften bort fra olje og gass.

– Det viser de nok en gang at de er totalt uinteresserte i. De jobber heller knallhardt for å tjene så mye de kan fra olje og gass, i en situasjon hvor marginene blir mindre. For det er det dette handler om, sier han.

Han understreker at det er massiv motstand mot Equinors Rosebank-utbygging i Storbritannia, og at de ikke vil slippe unna den kritikken gjennom sammenslåingen. Det gjelder både kritikk av det nye oljefeltets påvirkning på klima, og av den israelskeide partneren til Equinor på feltet.

– Profitten fra Rosebank vil havne hos Delek Group, som er på FNs liste over selskaper som opererer i okkuperte, palestinske områder. Det er et faktum Equinor ikke slipper unna ved å omorganisere driften.

Kjempe i britisk målestokk

I Storbritannia produserer Equinor nå om lag 38.000 fat olje og gass per dag; Shell UK produserer over 100.000 fat olje og gass per dag.

Det nye selskapet forventes dermed å produsere over 140.000 fat olje og gass per dag i 2025.

Til tross for at Equinor har en lavere produksjon i dag enn Shell, vil ikke Equinor betale noe kontantbeløp i forbindelse med sammenslåingen, opplyser selskapet til DN.

Selv om det nye selskapet blir stort i britisk sammenheng, er bildet noe annerledes om vi sammenligner med norsk sokkel. Equinor i Norge produserer omkring 2 millioner fat olje og gass hver dag, og bare Johan Sverdrup-feltet har en daglig produksjon på 755.000 fat.

Beholder havvindfeltene

Equinor opplyser at de beholder eierskap til sine felt som ligger på grensen mellom britisk og norsk sektor. Dette omfatter Utgard, Barnacle og Statfjord. De beholder også havvindporteføljen, som omfatter Sheringham Shoal, Dudgeon, Hywind Scotland og Dogger Bank.

Selskapet beholder også sine eiendeler innen hydrogen, CO2-fangst og -lagring, kraftproduksjon, batterilagring og gasslagring.

Shell UK beholder eierskapet sitt i Fife NGL-anlegget, St Fergus Gas Terminal, og flytende havvindprosjekter under utbygging; MarramWind og CampionWind. Shell UK forblir også teknisk utbygger av Acorn, som er Skottlands største prosjekt for CO2-fangst og -lagring.

Equinor har rundt 300 ansatte i olje- og gasstillinger i Storbritannia, mens Shell har nærmere 1000 ansatte.

Når avtalen er sluttført vil selskapet være selvfinansiert. Equinors eierandel i selskapet vil bli regnskapsført etter egenkapitalmetoden og Equinor vil ikke lenger rapportere om investeringskostnader i prosjektene som legges til det nye selskapets portefølje, opplyser selskapet.

Økonomisk effektiv dato for sammenslåingen er 1. januar 2025. Den er avhengig av godkjenning fra relevante myndigheter og forventes innen utgangen av 2025.