Equinor lykkes med å påvirke

Equinors høstkonferanse har blitt et årlig høydepunkt. Det tidligere oljeselskapet har i årevis holdt sin høstkonferanse i storsalen på Det norske teateret. Stedet der nynorsken rår. Det står til og med «kaffi» og «varmt vatn» på kannene i fellesområdet.

Som i tidligere år, var salen full også denne gang, nå sist tirsdag. Noe av det som kan krype - og det meste av det som kan gå - fyller setene for å få med seg denne årvisse seansen. Her får vi tale fra statsministeren, oppdatering på rikets tilstand fra Equinors toppsjef, nye prognoser fra sjefen i det internasjonale energibyrået og noen (beskjedne i år) ord fra den norske olje- og energiministeren.

Sjefen for det internasjonale energibyrået IEA, Fatih Birol, hadde tydeligvis fått med seg fjorårets kritikk mot at byrået underrapporterte de fremvoksende fornybare energiformene – sol og vind. I år var han tydelig på spesielt solens vekst, som nærmest er eksponentiell.

Statoils navnebytte er riktig: Dette kan være strategien videre

Har sett lyset

Trolig har han blitt mektig irritert over at både Greenpeace (veldig pinlig) og Bloomberg Energy Outlook (litt mindre pinlig) de siste årene har truffet langt bedre enn IEA når de har spådd veksten i sol- og vindkraft.

Birol, som selv kalte byrået «en tidligere rikmannsklubb», var oppgradert til ny versjon i år: Offensiv. Fast bestemt på å tilbakevise kritikken om at IEA underrapporterte nye energiformer.

Birol ønsket åpenbart at vi skulle forstå at han og byrået hans skjønner hva som foregår. At de har sett lyset. At solkraft vokser med lysets hastighet. Og at det er vind i seilene for turbiner med propell. Og vi må innrømme at han lykkes godt med strategien. Budskapet fra IEA var langt mer offensivt i år enn i fjor.

Når det er sagt, er det vanskelig for IEA å detronisere sine gamle oppdragsgivere i oljebransjeEquinorn. Derfor hakket han løs på fyrbøtere som spadde kull i fyrkjelen. Det er kull som er problemet.

Og der fant de også hverandre, Eldar Sætre og Fatih Birol. Kullkraften må kuttes. Og erstattes med gass. Det er DET som gjør at både USA og Storbritannia har klart å redusere sine utslipp. Og naturligvis har de et poeng. Fremveksten av sol- og vindkraft er voldsom, men ikke enorm nok til å slukke behovet for fossile kraftkiler. Da er det bedre at vi bruker gass enn kull. Og tilfeldig- og heldigvis har Norge mye gass. I tillegg har vi fått et tidligere oljeselskap som investerer offensivt innen både vind- og solkraft.

Betydelig internasjonal påvirkning

Vi kan være uenige om verden vil klare nå Paris-målene. Vi kan være uenige om virkemidlene for å komme dit. Og om spådommene om petroleumsektorens fortreffelighet fremover.

Men vi kan ikke ta fra Eldar Sætre & Co at Equinors strategiendring og påfølgende navnebytte har hatt stor effekt på vår hjemlige debatt om fremtiden. Birols opptreden får oss til å mistenke at Equinors nye strategi og innpakning også har hatt betydelig internasjonal påvirkning. Eldar Sætre har sågar vært hos Paven i Roma og fortalt hvordan Equinor har tenkt å bidra til å redde kloden fra klimaundergang.

Paven eller ei. Equinor har lykkes med å påvirke. Skal vi dømme etter IEA-sjefens opptreden, har også han og IEA justert seg i takt med Equinors strategi. I år nærmest ropte Birol ut hovedpoengene sine. Dersom Sætre & Co fortsetter sine offensive investeringer i fornybare energiformer, er det ikke godt å si hva han kommer til å gjøre under neste års høstkonferanse. Hvem vet, kanskje synger han da sitt budskap?

Et rykte som utdatert – med fare for å bli oversett – synes i hvert fall ikke som et alternativ for IEAs toppsjef.