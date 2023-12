Kritikken handler om at Equinor skal ha sidestilt olje, gass, vind og CO 2 -fangst- og lagring i en reklame, uten å informere om at de to sistnevnte utgjør en relativt liten andel av det selskapet driver med.

Reklamen skal både ha brutt regler om villedende markedsføring og om miljømessige påstander.

Konklusjonen er at Equinor ikke får publisere reklamen igjen slik den nå fremstår. Selskapet må dessuten sikre at fremtidig markedsføring med miljø- og klimapåstander ikke er villedende, ved å utelate vesentlig informasjon om hvor stor andel av selskapets aktiviteter fornybar energi og CO 2 -fangst og -lagring faktisk utgjør.

Equinor sier til TU at de er skuffet over kjennelsen.

Liten andel fornybart

Det er britiske The Advertising Standards Authority (ASA), som står bak fellelsen.

Reklamen det er snakk om ble publisert i juni i år, i magasinet The Economist. Her kommer oljeselskapet med påstanden «Vind, olje, gass, karbonfangst (...)» og «Det er alt en del av det brede energibildet».

I tillegg skal det i en fotnote ha stått at «Equinor har levert energiløsninger til Storbritannia i 40 år, og nå jobber vi for å hjelpe Storbritannia i energiomstillingen (...) vi produserer olje og gass som Storbritannia trenger nå; og vil levere kraft til millioner flere hjem med vind, fange og lagre karbon trygt (...). Det er bred energi for en lysere fremtid».

ASA trekker blant annet frem at fornybar energi og lavkarbonløsninger, som inkluderer CO 2 -fangst og -lagring, kun utgjør 14 prosent av investeringene til selskapet i 2022 – og at olje og gass også i fremtiden vil utgjør den største andelen av Equinors aktiviteter.

Selv om selskapet er inne i en rekke vindparker og prosjekter for CO 2 -lagring i Storbritannia, er de også involvert i en rekke oljefelt internasjonalt og er største eier og operatør for Rosebank-utbyggingen på britisk sokkel – en utbygging som er møtt med store protester.

Utelater relevant informasjon

ASA skriver at påstanden «vind, olje, gass og karbonfangst», gjør at hver av aktivitetene er like fremtredende.

Uten tilstrekkelig informasjon, vil dette derfor kunne bli tolket i betydningen at CO 2 -fangst og energi fra vindparker utgjør en betydelig andel av Equinors aktiviteter, både nåværende og i nær fremtid, sammen med olje og gass.

– Vi vurderer det derfor slik at mer informasjon om proporsjonene i Equinors forretningsmodell var relevant informasjon, som burde ha blitt inkludert, skriver ASA.

Fordi reklamen ikke inneholdt denne informasjonen, er dermed konklusjonen at selskapet bryter regler for villedende markedsføring og markedsføring av villedende miljømessige påstander.

Skuffet

Til TU sier Equinor at de respekterer, men er skuffet over, kjennelsen fra ASA.

– Vi vil ta det til etteretning for fremtidige kampanjer, sier Alice Baxter, pressetalsperson for selskapets britiske operasjoner, og viser ellers til svaret de har gitt ASA.

I svaret har Equinor trukket frem at målet med reklamen var å få frem at Equinor er involvert i en bred energimiks, og at de ville få frem selskapets bidrag til Storbritannia utover olje og gass, som inkluderer aktiviteter innen fornybar energi og CO2-fangst.

Selskapet viser også til at reklamen ikke inneholder noen subjektive eller vage begrep, og at ordene «olje» og «gass» er fremtredende i reklamen. I teksten står det også at selskapet produserer olje og gass som Storbritannia har behov for nå.

De trekker også frem at reklamen hadde bilde av en oljerigg og en oljearbeider.