Equinor dropper havvind-samarbeid i Australia

Den australske kringkasteren ABC meldte om nyheten tidligere i uken. Equinor bekrefter torsdag til NTB at de ikke går videre med planene.

– Vi har avsluttet et samarbeid i en tidlig fase, der vi har vurdert å delta i en lisensrunde for havvind utenfor Tasmania. Det ble ingen bud på denne lisensen, sier pressetalsperson Gisle Ledel Johannessen i Equinor til NTB.

Johannessen forteller at avgjørelsen ble tatt etter en helhetsvurdering.

Det var i 2022 at Equinor kunngjorde at de ville samarbeide med Nexsphere om å vurdere havvindprosjektet Bass Offshore Wind Energy (BOWE) utenfor øya Tasmania i Australia.

Johannessen understreker at det er vanlig at man vurderer ulike muligheter og at man dropper noen for å gå videre med de som er mest lovende.

MDG-politiker Johan Rud er lite fornøyd med at Equinor ikke går videre med satsingen.

– Ved å gå ut av nok et havvindprosjekt blir Equinor et stadig mer oljetungt selskap som går i motsatt retning av verdens klimamål. Når over 99 prosent av deres energiproduksjon i dag allerede er fossil, sier det seg selv at de verken vil nå sine egne mål eller bidra til at Norge og selskaper staten eier omstiller seg.

Johannessen er imidlertid uenig i kritikken.

– Vi kjenner oss ikke helt igjen i kritikken fra MDG. Vi har de siste årene investert om lag 100 milliarder kroner i fornybart og lavkarbonløsninger, svarer han.

– Equinor er i sin aller travleste prosjektgjennomføringsfase i fornybart. For tiden bygger vi ut tre store vindparker i UK, Polen og USA, blant annet verdens største offshore vindpark, Dogger Bank. Dette gjør oss til den en av de tre største utbyggerne av offshore vind globalt.