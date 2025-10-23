Abonner
Samferdsel

Byrådet vil ha forbud mot elsparkesykkel på Oslos fortau

Byrådet i Oslo ber regjeringen om å åpne for forbud mot elsparkesykling på fortauene i indre by, men holder syklistene utenom.

Sparkesykkel bør vekk fra fortau, mener byrådet i Oslo. Nå ber de Samferdselsdepartement om hjemmel til å forby kjøring.
Foto: Jil Yngland/NTB
NTB
23. okt. 2025 - 07:16

Finansbyråd Hallstein Bjercke (V) bekrefter overfor Avisa Oslo at byrådet har søkt Samferdselsdepartementet om hjemmel til å innføre forbud.

– Vi ønsker å forby dette i indre by. Den muligheten har vi ikke i dag, sier Bjercke.

Tidligere har Høyre signalisert at de ønsket at et forbud også skulle gjelde syklister. Det har SV og MDG advart mot. Heller ikke Høyres byrådspartner Venstre ønsker å innlemme syklister i forbudet.

Om Samferdselsdepartementet gir tommel opp, ligger det an til flertall i bystyret for elsykkelforbud. Høyre og Venstre har 26 av 59 representanter, og de kan trolig lene seg på støtte fra Frp og Rødt. Begge partier har gitt uttrykk for at elsparkesykler ikke hører hjemme på fortauene.

el-sparkesykkelSamferdsel
