Byrådet vil ha forbud mot elsparkesykkel på Oslos fortau

Finansbyråd Hallstein Bjercke (V) bekrefter overfor Avisa Oslo at byrådet har søkt Samferdselsdepartementet om hjemmel til å innføre forbud.

– Vi ønsker å forby dette i indre by. Den muligheten har vi ikke i dag, sier Bjercke.

Tidligere har Høyre signalisert at de ønsket at et forbud også skulle gjelde syklister. Det har SV og MDG advart mot. Heller ikke Høyres byrådspartner Venstre ønsker å innlemme syklister i forbudet.

Om Samferdselsdepartementet gir tommel opp, ligger det an til flertall i bystyret for elsykkelforbud. Høyre og Venstre har 26 av 59 representanter, og de kan trolig lene seg på støtte fra Frp og Rødt. Begge partier har gitt uttrykk for at elsparkesykler ikke hører hjemme på fortauene.