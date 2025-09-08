Rødgrønn side vinner valget

Rødgrønn side går mot en klar valgseier. Det viser både faktiske tall, prognosene fra NRK og TV 2 og Nettavisens valgdagsmåling.

I Nettavisens valgdagsmåling får de rødgrønne partiene et klart flertall med 92 mandater i Stortinget.

– Målingen viser et klart flertall for rødgrønn blokk. Dette er et klarere flertall enn det mange målinger har vist den siste tiden, sier seniorrådgiver Vegard Jarness i InFact til Nettavisen.

Også i prognosene fra TV 2 og NRK får de rødgrønne flertall med henholdsvis 91 mot 78 og 88 mot 81 mandater.

Også Valgdirektoratets oversikt over foreløpig opptelte stemmer gir rødgrønt flertall. Den viser foreløpig 87 mandater til de rødgrønne partier, mot 82 til de borgerlige.

Ledet siden mars

Rødgrønn side har hatt en knapp ledelse på månedssnittet av meningsmålingene til Poll of polls siden mars i år.

For Arbeiderpartiet snudde det for alvor da Senterpartiet forlot regjeringen 30. januar på grunn av uenighet om flere EU-energidirektiver. Ap fortsatte å regjere alene, og noen dager senere hentet statsminister Jonas Gahr Støre inn tidligere Nato-sjef Jens Stoltenberg som ny finansminister.

Det var populært hos velgerne, og Ap gjorde et realt byks på meningsmålingene.

Støre greide også å avverge et mulig mytteri i Arbeiderpartiet på grunn av svake målinger før nyttår.

På gjennomsnittsmålingene har imidlertid Støre vært avhengig av alle partiene på rødgrønn side for å få flertall for et budsjett.

Styrkeforhold endret

På borgerlig side så framtiden lys ut ved juletider. I desember hadde de fire partiene til sammen 98 mandater, ifølge snittmålingen.

Men i hele vår og sommer har den borgerlige blokken slitt på målingene. Sist gang de hadde flertall, var i februar, ifølge oversikten fra Poll of polls.

Også styrkeforholdet mellom Høyre og Fremskrittspartiet begynte å endre seg på tampen av fjoråret. I desember gikk Frp forbi Høyre i desember og fikk over 25 prosent i gjennomsnitt på målingene.

Helt siden den gang har Fremskrittspartiet vært største parti på borgerlig side. Tidvis har partiet ligget betydelig over sin nærmeste samarbeidspartner Høyre. I valgkampen har det vært stor oppmerksomhet rundt hvem som skulle bli statsminister i en borgerlig regjering.

Fremskrittspartiet har fått rundt 24,7 prosent av stemmene, ifølge de første valgresultatene. Det gleder nestleder Hans Andreas Limi stort.

– Dette er helt fantastisk, men dette er forhåndsstemmer. Vi må nok avvente til alle stemmene er telt opp. Men som løypemelding er dette helt utrolig flott, sier Limi til NRK.

Men til tross for at Frp ser ut til å gjøre et rekordgodt valg, ser det fortsatt ut til å bli rødgrønt flertall.

– Vi gleder oss over et godt resultat for Frp. Det har vært målet vårt hele tiden. Vi ønsker en ny regjering, og vi ønsker å skifte ut Støre. Vi ønsker en ny politikk for landet, sier Frp-nestlederen.

Spriker

De foreløpige tallene spriker imidlertid noe når det gjelder partier under og over sperregrensen.

I den faktiske opptellingen og i prognosene havner Venstre som eneste parti under den fryktede grensen med 3,4 prosent av stemmene.

I Nettavisens valgdagsmåling kommer alle partiene over sperregrensen.

– Sikrer norsk næringsliv

LO-leder Kine Asper Vistnes ser lyst på de foreløpige tallene, som tyder på rødgrønn valgseier.

– Det er gode nyheter at Norge fortsatt vil ha en regjering som har som sin viktigste oppgave å holde folk i jobb, utjevne forskjeller og sikre norsk næringsliv trygghet og forutsigbarhet, sier Vistnes til FriFagbevegelse.

Hun befinner seg på valgvaken på Folkets Hus mandag kveld.

Etter at de første stemmene er telt opp, ligger det an til rødgrønt flertall.

– Dette var vårt mål og vil være en viktig seier for fagbevegelsen, sier Vistnes.

LO har gitt totalt 29 millioner kroner til de rødgrønne partienes valgkamp.