Equinor driver grønnvasking av ypperste klasse

«Equinor inngår biometanolavtale med Wallenius Wilhelmsen», skriver Equinor i en pressemelding. Biometanol fra Equinor vil snart være drivstoff for Wilhelmsen-skip som frakter biler og maskiner, og gi store utslippskutt fra skip, ifølge meldingen.

Men, som alltid, er det lurt å lese hele teksten. Nederst i pressemeldingen står det at Equinors "biometanol" kommer fra Tjeldbergodden, et anlegg som tar imot fossil gass fra Heidrun-feltet.

På direkte spørsmål bekrefter Equinor at de ikke produserer biometanol overhodet. Derimot kjøper de sertifikater, på samme måte som man kjøper klimakvoter på flyturer.

Ikke ett grønt molekyl

Likevel insisterer Equinor på at avtalen med Wilhelmsen er en biometanol-avtale.

– Alt er dokumenterbart, så det er en bioavtale. Det er dekkende og reelt. Det er EU-godkjent og i tråd med kravene, ifølge pressetalsperson Magnus Frantzen Eidsvold.

Han sier at Equinor kjøper sertifikater for all gass som Wilhelmsen-rederiet skal kjøpe, og at det faktisk finnes biogass fra gjødsel og avfall som i gassnettet i Europa.

Problemet er jo at denne biogassen aldri når fram til Tjeldbergodden, og at det ikke er et eneste biologisk molekyl i metanolen som skipes ut med båt derfra.

Biometanol Biogass (altså biologisk metan) produseres fra organisk materiale som gjødsel, kloakk eller matavfall.

Før metanolsyntese må biogassen renses ved å fjerne urenheter og øke metaninnholdet.

Metanol syntetiseres av metan og CO 2 med bruk av hydrogen

med bruk av hydrogen Også hydrogen (H₂) kan produseres fra biogass. Da får man gassen til å reagere med vanndamp og oksygen ved høy temperatur. Prosessen kalles dampreformering.

Biproduktet er CO 2 . Vis mer

Økomelk og grønn strøm

Til sammenligning: For å kunne merke melk som økologisk, må den transporteres, lagres og tappes separat fra annen melk.

I energibransjen kan man derimot grønnmerke både gass og strøm, selv om man ikke er en del av det felles gass- eller strømnettet. Island selger opprinnelsesgarantier for grønn strøm i Europa, selv om de ikke har en eneste kabel til fastlandet.

Da kan et tenkt land uten verken sol-, vind- eller vannkraftverk påstå at de har grønn strøm, ved å kjøpe sertifikater fra Island.

Equinor og grønnvasking I 2019 ble Equinor bedt om å fjerne en annonse på Londons undergrunnsbane som hevdet at Equinor er «lavkarbonenergien rett over horisonten». The Advertising Standards Authority (ASA) mente at det var misvisende å antyde at gass har lave karbonutslipp, og ba Equinor om å fjerne annonsen.

I 2023 ble Equinor igjen felt for villedende reklame i Storbritannia, etter en reklamekampanje som sidestilte olje, gass, vindkraft og CO2-lagring, selv om Equinor produserte 99,87 prosent fossil energi. ASA gikk heller ikke god for at Equinor «jobber for å hjelpe Storbritannia i energiomstillingen».

Samme år ble Equinor også klaget inn for å hevde at å bygge ut oljefeltet Rosebank var et bidrag til å «redusere samlede CO2-utslipp». ASA har ikke publisert noen avgjørelse i saken. Vis mer

Slik påstår Equinor at de lager grønn metanol, selv om de ikke lager biogass, fordi det finnes litt biogass i det europeiske nettet.

Koblingen er svak. Men Equinor prøver å vri dette til noe positivt: Å produsere biometanol (altså "biometanol") i eksisterende anlegg, i stedet for å faktisk bygge biogassanlegg, «gir mindre press på uberørt land, naturressurser og miljøet», ifølge pressemeldingen. Hurra.

Helt ok, men ikke grønt

Wilhelmsen gjør ikke noe galt i å kjøpe sertifikater for biogass. Tvert imot: Det kan øke lønnsomheten for biogass og bidra til å dokumentere etterspørsel.

Problemet er Equinors markedsføring. Å fremstille Equinors metanol som grønn, er feil.

Equinor har to ganger blitt felt av britiske forbrukermyndigheter (se faktaboks) for å fremstille seg selv som et lavkarbon-selskap.

Nå har Equinor faktisk vedtatt å bygge verdens første store gasskraftverk med CO 2 -fangst i Storbritannia. Det er imponerende! Men det gjør ikke Equinor til et grønt selskap, totalt sett.

Equinor ville stått seg på å ikke overdrive selvskrytet. Da tråkker man lett over grensen for grønnvasking.