Entreprenør: – Omkjøringsvei på E6 kan bygges på én uke  

Byråkratiet står i veien for raske løsninger etter skredet som har stengt E6 i Levanger, mener prosjektleder Ole Gjermundshaug i Anlegg Øst. Han sier entreprenører har ressurser klare til å bygge en midlertidig omkjøringsvei på kort tid. Det skriver NRK.

– Det er på en måte bare å «trykke på knappen» og sette i gang. Jeg er helt klokkeklar på at det lar seg gjøre. Det er snakk om en kilometer, kanskje en og en halv, sier Gjermundshaug til NRK.

Krevende med avsperret område

Gjermundshaug peker på at både Anlegg Øst og andre entreprenører sitter klare, men at beslutningene tar for lang tid.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold NITO-medlemskap gir ekstra fordeler i Nordea: sjekk hva du kan få

– Men det må tas en beslutning på overordnet nivå for å få samfunnet og hjula til å gå rundt. Det er litt for mye byråkrati og det er mange som skal beslutte. Sånn trenger det ikke å være, sier han.

Ifølge entreprenøren kan en løsning være å organisere arbeidet med døgnkontinuerlig drift.

Statens vegvesen har på sin side startet grunnundersøkelser i området, men understreker at terrenget er krevende og delvis avsperret.

– Kan ta tid

Avdelingsdirektør Ruth Helene Myklebust sier til NRK at de ønsker å korte ned prosessene, men at det er for tidlig å si hvor raskt en løsning kan være på plass.

– Vi vil forenkle prosesser så godt det lar seg gjøre. Det kan ta tid, og det kan gå fort. Vi har ikke nok kunnskaper om området enda, sier Myklebust.

Omkjøringsmulighetene i dag er begrenset, og tungtransporten må bruke smale veier. Gjermundshaug advarer om at situasjonen kan bli kritisk når vinteren setter inn.