En skikkelig fremtidsnerd hjelper oss å spå fremtiden

Hvordan ser framtiden ut? Det er det mange som lurer på, men det er mye som tyder på at klimatiltakene vil spille en velig stor rolle i mange land. I vårt også.

Astrofysiker Eirik Newth er en gammel kjenning med veldig mange meninger om teknologi. Han er medlem av regjeringens lavutslippsutvalg. Som oss er han skeptisk både som Norge klarer å redusere utslippene som vi har forpliktet oss til og til om verden klarer å holde seg under 1,5 grader temperaturstigning. Tvert imot tror har at vi kommer til å passere dette med god fart videre mot to grader. Vi må si oss helt enig. Ingen ting tyder på at vi skal klare å bremse så mye.

Ikke minst fordi vi har så lite verktøy i verktøykassen. I Norge har vi til og med tatt ut et par som kunne ha hjulpet. Ikke skal vi ha kjernekraft og ikke skal vi ha landbasert vindkraft.

Dette ser ikke bra ut, men verre for oss er at vi kan få vårt eget Kodak-øyeblikk. Som da de ønsket å holde seg fast i fortiden selv om de så framtiden komme. For når kullkraften er borte er det oljen og gassen som står for tur.

Vi snakker selvfølgelig ikke bare om energi og økt global oppvarming når vi har Newth i studio. Vi dekker også elektrisk luftfart, småsatellitter og mye annet.

