En mil jernbane ble seks års mareritt for innbyggerne i Moss

– En hel by er preget av nervøsitet og usikkerhet for fremtiden. Det er Bane Nor som må trykke på stoppknappen om de ikke lenger mener prosjektet er sikkert – hva skal til for at det skjer, spurte Yngve Sommerstad på et fullstappet folkemøte om jernbaneutbyggingen i Moss 27. mai.

Det ville ikke prosjektsjef i Bane Nor, Per Olav Moslet, svare på. Han viste til politikerne.

Men det er for sent å snu åtte år etter at Stortinget ga sin tilslutning til prosjektet.

For beboerne i Moss har utbyggingen vært seks år langt mareritt. Flere beboeraksjoner med krav om stans i utbyggingen har vært forgjeves.

Bane Nors Moslet kom med en innrømmelse på folkemøtet: Hadde man visst det man vet i dag, ville man gjort grundigere undersøkelser før anleggsarbeidet startet.

Nå handler det heller ikke lenger om to nye spor til jernbane - det handler om å sikre Moss fra en potensiell katastrofe i fremtiden.

Fra 10 til 30 milliarder

Kostnadsrammen var opprinnelig på 5,7 milliarder kroner i Nasjonal transportplan. Før anleggsstart i 2019 hadde kostnadene nesten doblet seg, til 10,4 milliarder kroner.

Seks år senere har kostnadene steget til 28,3 milliarder. Opprinnelig ferdigstillelse var i fjor. Nå er den utsatt til 2030.

Kostnadene kan bli større enn den skandalebefengte utbyggingen av Follobanen som kom på 37 milliarder. Da den ble åpnet av kong Harald i desember 2022, måtte den stenges igjen i flere måneder på grunn av lekkasjer og mangler i Blixtunnelen. Etter 12 år med anleggsarbeid.

Nå skal tre boligblokker rives for å sikre sentrumsområdet der det skal bygges en 400 meter lang kulvert og ny jernbanestasjon.

Utbyggingen av dobbeltspor fra Sandbukta gjennom Moss til Såstad er bare på 10 kilometer. På denne strekningen kommer to tunneler på henholdsvis 2,3 og 2,4 kilometer.

Forlengelse til Fredrikstad?

Prosjektet er en del av den såkalte Intercity-planen med dobbeltspor til Halden, Lillehammer, Skien og Hønefoss. Etter hvert har planen blitt redusert på grunn av kostnader og krevende grunnforhold. Ringeriksbanen til Hønefoss er droppet. Dobbeltspor til Halden og Lillehammer ble også droppet.

Nå bygges dobbeltspor til Hamar og gjennom Moss, men hva med Fredrikstad - hjembyen til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård?

Dobbeltspor dit var egentlig også droppet - helt fram til 14. mars i fjor da Nygård fikk med seg statsminister, finansminister og pressen på en togtur fra Oslo til Fredrikstad.

Der lanserte trioen at regjeringen også vil bygge 16 km dobbeltspor fra Råde til Fredrikstad. Vedum sa at prosjektet skulle koste 23 milliarder. Det ville gitt en prislapp på over 50 milliarder for 26 km jernbane eller nærmere 2 milliarder per km.

Dette regjeringsløftet ble heldigvis ikke prioritert i Nasjonal transportplan, selv om Nygård senest i fjor høst uttalte at det var satt av 20 milioner kroner til å starte planleggingen.

Ifølge Bane Nors nettside er det per i dag ikke planer om oppstart av dette prosjektet.

Krangel og rettssaker

En rekke geotekniske eksperter har gjennom årene advart mot utbyggingen gjennom Moss, og det har også vært faglig uenighet om beregningsmetoder og metodikk.

Utbyggingen har i perioder blitt stoppet på grunn av nye geotekniske funn og det har vært rettssaker mellom Bane Nor som utbygger og entreprenørselskapet Mossia.

Det mest urovekkende er at man seks år etter oppstart av anleggsarbeidet finner ut at enda flere store bygg i Moss må rives.

Da Bane Nor 17. mars opplyste at det var nødvendig med fraflytting av boligblokka i Høienhaldgata 5 og 7, håpet man at det skulle være tilstrekkelig. Tirsdag denne uka kom meldingen om at også den tredje blokka i Høienhaldgata 9 må rives.

Bildet viser boligblokkene Høienhaldgata 5, 7 og 9 som skal rives. Foto: Arash A. Nejad

Bane Nors utløste skredfare

Årsaken er at geotekniske undersøkelser de siste ukene har ført til bevegelser i grunnen og at kvikkleira strekker seg under boligblokka.

«Samtidig ser vi en sammenheng mellom deformasjonene og arbeidet med jetpeling. Jetpelingen i området ble satt på vent for flere måneder siden. Dette har redusert bevegelsene, men ikke i tilstrekkelig grad», skriver Bane Nor.

I alt 54 leiligheter i tre blokker skal de neste tre månedene tømmes for beboere. Problemet er at ekspropriasjoner og rivinger av bygg har ført til en 12 prosent prisøkning i byen.

– Vi har bodd der i 27 år, helt siden blokka ble bygd. Vi ville bo her til vi ble båret ut. Dette er så trist, sier Gerd (79) og Arne (84) Ødegaard til Moss Avis.

Bane Nor har helt rett i at den omfattende sikringen som nå skjer i byen ville komme beboerne til gode i fremtiden. Moss vil bli en tryggere by, men kommunen har bedt myndighetene om svar på hvem som har ansvaret om f.eks. Moss havn skulle rase ut i fjorden.

Mennesker i sinne og sorg

Sentrumsområdet i Moss har fått et kallenavn - milliardkrateret. Det er påfallende hvor lite debatt det har vært blant rikspolitikere om skandalen. I motsetning til Follobanen har Mosse-skandalen en menneskelig dimensjon. Flere tusen personer er berørt - mange er tvangsflyttet og opplever fortvilelse og sorg.

Trolig vil totalkostnaden ha passert Follobanen når det er klart for påstigning på den nye flotte jernbanestasjonen i Moss.

Tør vi da håpe på at skandaleutbyggingen i Moss aldri blir forlenget videre gjennom kvikkleire helt fram til Nygårds hjemby?

81 prosent av leserne i Fredriksstad Blad mener det.