En ingeniør fra Rogaland tjener 59.000 kroner mer enn snittet: Sjekk hvor ingeniørene tjener mest og minst

Nylig la ingeniørorganisasjonen Nito frem lønnsstatistikk for 2016. Her kom det frem at ingeniørene igjen har høyere lønnsvekst enn sivilingeniørene.

Nå har Teknisk Ukeblad hentet ut tallene for ingeniører i privat sektor brutt opp på geografi.

NITO-tallene er i stor grad en visualisering av Norges gullkyst. Rogaland ligger øverst med en snittlønn på 726.000 kroner. Rett under er NITO-regionen Nord-Rogaland og Sunnhordaland med 687.000 kroner i gjennomsnittslønn. Omtrent det samme tjener også ingeniørene i Oslo og Akershus (nok en NITO-region).

Til sammenlikning er gjennomsnittslønnen for en ingeniør i næringslivet 667.000 kroner på landsbasis.

(se figurer og hele listen lenger ned i saken)

– Industrien betaler best

Ifølge NITO-president Trond Markussen, viser tallene i stor grad hvor industrien i Norge er lokalisert. Han er lite overrasket over tallene.

– Ingeniørlønninger er markedsbasert, altså styrt av behov og etterspørsel. NITOs har en lønnsfilosofi basert på lokal lønnsdannelse og det er slik at industrien betaler best, forteller han.

– Vi ser at spesielt innen olje – og gass og bygg er det gode ingeniørlønninger, fortsetter han.

Hva forklarer Oslo og Akershus posisjon?

– Det er ikke lett å gi et entydig svar på hvorfor ingeniørene i Oslo og Akershus er så høyt på statistikken. Men, arbeidsmarkedet her er svært sammensatt med mange oljeselskaper, entreprenører, it-firmaer og så videre. Fellesnevneren er nok behov og etterspørsel. Årets behovsundersøkelse tyder på at arbeidsgivere i Oslo og Akershus synes det tøft å skaffe ingeniører og at ingeniørbehovet fremover vil øke, mener Markussen.

Hedmark på bunn

På bunnen av listen havner Hedmark. Ingeniørene i innlandsfylket tjener i snitt 614.000 kroner i året - eller omtrent 15 prosent mindre enn Rogalands-ingeniørene.

De er tett fulgt av ingeniørene i Aust-Agder, som i snitt tjener 615.000 kroner.

– Vi vet at Hedmark har lavere lønn enn gjennomsnittet og det er nok blant annet på grunn av næringsstrukturen. Dette er noe vi har sett også tidligere, forteller Markussen.

– Når det gjelder Aust–Agder så er bildet litt mer sammensatt, men de har nok mye av den sammen næringsstrukturen som Hedmark, med relativt lite industri, fortsetter han.

Han mener Aust–Agder er litt mer sammensatt fordi fylket på mange måter har samme næringsstrukturen som innlandet, samtidig som de har en industriklynge rundt Arendal.

– Kan endre seg

Ifølge NITO har det ikke vært store endringer i de geografiske forskjellene. De utelukker ikke at oppturen for industrien på fastlandet kan føre til endringer.

– Uten å ha finregnet på statistikken er min erfaring at årets tall stemmer ganske godt overens med de historiske, og at det ikke har vært store endringer i de geografiske forskjellene de senere årene, forteller Markussen.

– Dette kan jo endre seg fremover med nedtur i oljen, og oppsving for annen industri slik vi finner blant annet i Oppland. Her er det jo nå et stort sug etter kvalifiserte ingeniører, fortsetter han.

Hele oversikten

Her er hele listen. Den er sortert etter hvem som tjener mest.

Region Snittlønn Rogaland 726.232 Nord-Rogaland og Sunnhordaland* 687.893 Oslo og Akershus* 687.550 Hordaland 672.411 Telemark 667.630 Buskerud 666.820 Finnmark 666.763 Vestfold 656.332 Nord-Trøndelag 654.008 Oppland 648.575 Nordland 645.500 Troms 641.261 Vest-Agder 639.396 Møre og Romsdal 636.817 Sogn og Fjordane 636.521 Østfold 636.222 Sør-Trøndelag 636.030 Aust-Agder 615.857 Hedmark 614.664 Svalbard* 565.316

* Tallene i NITOs lønnsstatistikk følger organisasjonens avdelingsstruktur. NITO Nord-Rogaland og Sunnhordaland og NITO Oslo og Akershus er avdelinger, resten følger fylkesgrensene.