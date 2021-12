«Elsykkelen» veier elleve kilo og kan brettes sammen

Stadig flere kjøper elsykler. Det gjelder også i USA, der salgstallet for elektriske sykler nå skal være høyere enn for elbiler.

Når flere skal rekrutteres som elsykkeleiere, har en amerikansk produsent valgt å appellere til dem som foretrekker det nette og plasseffektive.

Kjøretøyet, som har navnet Jackrabbit e-bike, ble i sommer kåret til årets beste mikrosykkel av nettstedet Wired.

Kan bæres vekk fra sykkeltyver

Sykler kan som kjent være tunge og knotete å både frakte og oppbevare.

Men med en «flatpakke»-høyde på bare 17,5 centimeter og en vekt på under elleve kilo, skal denne være lettere å ta med seg på bussen, toget eller i et baksete – eventuelt å bæres innendørs om man frykter sykkeltyver.

Sykkelen kan flatpakkes ytterligere, blant annet ved hjelp av et avtakbart ratt som kan klipses fast i gaffelen på sykkelen, et senkbart sykkelsete, og en rotasjonsfunksjon i forhjulet.

Det finnes andre sammenleggbare sykler, men disse bruker gjerne tungt stål for å styrke brettepunktene. Designerne bak Jackrabbit skal ha funnet en måte å forenkle sykkeldesignet på slik at de i stedet kunne ta i bruk lett aluminium.

Vurderer å sette på pedaler

Den hendige, Ikea-aktige potensialet for sammenbretting har imidlertid en pris: For å gjøre sykkelen mer kompakt, har den pegger i stedet for pedaler. Det betyr altså nær null mosjon for syklisten.

Konsekvensen kan blant annet bli at elsykkelen blir klassifisert som en elsparkesykkel med sete i New York, noe som gjør at den kan kjøre i maks 24 kilometer i timen.

Selskapet ser nå på mulighetene for å tilføye ekstra avtakbare pedaler for å løse problemet, ifølge nettsiden Fast Company.

Kan støte på problemer i Norge

Elsykkelen har en oppgitt maksfart på 32 kilometer i timen.

Motoren i elsykkelen sørger for en maksfart på 32 kilometer i timen. Foto: Jackrabbit

I Norge må hjelpemotoren i en elsykkel koble ut når sykkelen oppnår en makshastighet på 25 kilometer i timen. Uten en slik løsning vil Jackrabbit-elsykkelen måtte registreres som en moped her til lands.

Et annet større hinder for elsykkel-registrering, er at elsykler etter lovverket ikke kan ha fremdrift ved motorkraft alene i hastigheter høyere enn seks kilometer i timen.

Jackrabbit e-bike kan heller ikke registreres som et lite elektrisk kjøretøy i Norge - til det er lengden på 122 centimeter to centimeter for lang. Dermed vil den heller ikke havne i selskap med for eksempel elsparkesykler, som defineres som sykler etter kjøretøyforskriften.

Uten modifikasjoner som ovennevnte pedal-løsning vil altså Jackrabbit kunne kvalifisere som moped her til lands. I så fall kan man vinke farvel til ferdsel på fortau, gang- og sykkelveier.

Selskapet tilbyr ikke frakt til Norge per i dag, men batteriet skal være lite nok til at sykkelen kan tas med på fly.

Tilpasset rekkevidden til folks bilvaner

Batteriet i elsykkelen, eventuelt mopeden, er på 300 watt, og den maksimale rekkevidden skal være på drøye 19 kilometer.

Håpet er at doningen skal kunne konkurrere med bilen på de fleste strekninger.

– Vi fokuserte mye på forskning, og så på hvor langt folk faktisk kjører bilene sine, sier Jason Kenagy, administrerende direktør i Jackrabbit, til Fast Company.

– I USA er mer enn 50 prosent av bilturer åtte kilometer eller kortere. 70 prosent er under 16 kilometer.