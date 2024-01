Elsparkesyklene er kommet for å bli: – Det er morsomt fordi det er så lett

– Bilen er noe av det mest areal-ineffektive framkomstmiddelet vi har, sier Andrine Gran i konsulentselskapet It's Tomorrow, som sammen med Multiconsult har utarbeidet rapporten «Hvordan kan mikromobilitet bidra til mer bærekraftige reiser?».

I denne ukas episode av Teknisk sett snakker vi om nettopp bærekraftig mobilitet, mikromobilitet og rapportens konklusjoner og råd om veien videre.

Et søk etter indikatorer

På oppdrag fra Statens vegvesen har Gran og de andre sett på hvordan mikromobilitet kan bidra til at personreiser blir mer bærekraftige.

Rapporten omfatter også effekter som potensial for reduserte sosiale forskjeller og forsterking av det økonomiske grunnlaget for fremtidens velferdsstat.

– Det er morsomt fordi det er så lett, slår Gran fast. Hun viser til at man kan bruke dem med skjørt, hvis man har kols og ved andre helseproblemer som gjør at man ikke orker å tråkke selv.

Selv om mikromobilitet omfatter mer enn kun elsparkesykler, er det altså ingen tvil om at de små elektriske tohjulingene har et potensial med store ringvirkninger. Men for å løse det kanskje største irritasjonsmomentet:

– Man må ha synlige parkeringsløsninger, påpeker hun.

Bolt tilbake i by'n

Den ferske rapporten sammenfaller med meldingen fra Bolt om at selskapet har fått en tolvmåneders lisens til å operere 2667 «mikromobilitetskjøretøy» i Oslo fra 1. april i år. Bolt er en av Europas største leverandører av mikromobilitet, i tillegg til å tilby taxitjenester.

I mars er det fem år siden de første elsparkesyklene kom til Oslo. Den norske hovedstaden er i dag kjent i bransjen som byen i Europa med høyest bruk pr. elsparkesykkel.

Hvordan kommuner tilrettelegger for bruk av elsparkesykler, har Statens vegvesen lite direkte innvirkning på. Men som nasjonal transportmyndighet kan de ved hjelp av indikatorer følge med på hvordan mikromobiliteten brukes for å utvikle regelverk og infrastruktur, slik at de bidrar positivt til både nullvekstmålet og nullvisjonen.

Derfor er det spesielt nyttig å høre Andrine Gran fortelle om hva dette betyr for persontransporten i dag – og ikke minst hva som skal til for at mikromobilitet kan utnyttes enda bedre i fremtiden.

Spoiler: En av de store fordelene med å få elsparkesyklene inn i kollektivtilbudet, er at de også er morsomme å bruke. Det åpner for at denne enkle formelen kan ha noe for seg:

Morsom + miljøvennlig = suksess!