Eieren av Tesla, SpaceX og X (tidligere Twitter) har hatt regelmessige samtaler med Vladimir Putin, skriver The Wall Street Journal.

Også nyhetsbyrået AP får bekreftet at det har vært telefonsamtaler, men ikke detaljer om innhold eller hvor ofte de har snakket sammen.

Under én samtale skal imidlertid Putin ifølge The Wall Street Journal ha bedt Musk om ikke å aktivere sitt Starlink-satellittsystem over Taiwan, som en tjeneste for Kinas president Xi Jinping.

Den kinesiske ambassaden i Washington sier til AP at de ikke har noen kunnskap om en slik samtale eller forespørsel fra Putin på Kinas vegne.

Nasjonale sikkerhetsspørsmål

Musk og Putin har gjentatte ganger snakket om personlige saker, forretninger og geopolitikk, rapporterte The Wall Street Journal torsdag forrige uke.

Avisen henviste da til flere nåværende og tidligere høytstående tjenestemenn i USA, Europa og Russland.

Kontakten mellom Musk og Putin reiser nasjonale sikkerhetsspørsmål for amerikanske myndigheter ettersom selskapene til Musk har store kontrakter med den amerikanske forsknings- og forsvarssektoren.

– Fullstendig falsk informasjon

Kremls talsperson Dmitrij Peskov kaller oppslaget i The Wall Street Journal «fullstendig falsk informasjon». Han bekrefter en telefonsamtale mellom Musk og Putin før 2022, med fokus på «visjonære teknologier».

– Etter dette har Musk ikke hatt noen kontakt med Putin, påstår Peskov.

Han viser til at det amerikanske valget er inne i siste fase. Da går ifølge Peskov motstanderne til Trump og Musk ikke av veien for noe.

– Husk at for en uke siden hevdet de at Putin angivelig snakket med Trump hele dagen. Nå påstås det at han snakker med Musk hele tiden. Alt dette er usant, sier Peskov.

Lover regjeringspost til Musk

Elon Musk er verdens rikeste mann, med en formue på vanvittige 271 milliarder dollar, ifølge magasinet Forbes. 53-åringen har brukt mange millioner dollar på valgkampen til Donald Trump og stiller hele sitt apparat til rådighet for at Trump skal nå velgerne.

Musk har også gjort om Twitter, nå kalt X, til en populær tjeneste for trumptilhengere, konspirasjonsteoretikere, ekstremister og russiske propagandister.

Trump har på sin side lovet at Musk skal bli en del av regjeringen dersom han vinner valget.

– Foruroligende sammentreff

– Lederen av enhver større forsvarskontraktør ville det blitt stilt spørsmål ved hvis vedkommende hadde private møter med presidenten som er en av Amerikas største fiender, sier Bradley Bowman til AP.

Bowman, som har vært sikkerhetsrådgiver og er direktør i en tenketank i Washington, sier at tidsrommet for samtalene med Putin og når Musk endret syn på Ukraina, er et foruroligende sammentreff.

– USAs politikk er å forsøke å isolere Vladimir Putin, og Elon Musk undergraver dette direkte, sier Bowman.

Gjennom samtalene med Musk mener Bowman at Putin prøver å redusere sin internasjonale isolasjon og påvirke amerikansk utenrikspolitikk.

Nektet Ukraina satellitthjelp

Elon Musk lot ukrainerne benytte seg av satellittkonstellasjonen Starlink etter den russiske invasjonen i 2022. Året etter nektet Musk ukrainerne i å bruke Starlink i et overraskelsesangrep mot russiske soldater på Krim.

Musk støttet også et fredsforslag der Ukraina skulle gi Krim-halvøya til Russland og avstå fra å søke Nato-medlemskap. Ukrainske ledere svarte med raseri på forslaget.

Amerikanske sikkerhetsmyndigheter har ikke ønsket å kommentere samtalene mellom Musk og Putin overfor AP eller The Wall Street Journal.

I fjor gjorde Musk narr av Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs forespørsel om hjelp til sitt land gjennom en meme. I februar sa han at USA burde kutte støtten fordi Ukraina ikke kunne vinne.

Russland jobber for Trump

Watergate-journalisten Bob Woodward avslørte nylig at Donald Trump har hatt minst sju samtaler med Putin etter at han gikk av.

Amerikanske etterretningstjenester og private analytikere er enige om at Russland arbeider for å støtte Trump i det skjulte. Det skjer gjennom desinformasjon og propaganda rettet mot hans demokratiske motstander, visepresident Kamala Harris.

Donald Trump hadde med seg Elon Musk på et valgkampmøte nylig. Beskjeden til velgerne var klar:

– Hvis Donald Trump taper dette valget, vil dette bli det siste valget, sa han.