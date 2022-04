Elkem, Hydro og Altor skal øke tempoet i batteriproduksjon

De tre selskapene opplyser i en pressemelding at de gjennom et partnerskap har til hensikt å akselerere veksten til Vianode, en produsent av bærekraftige batterimaterialer.

Partnerne planlegger å fatte en investeringsbeslutning for et potensielt førstefaseanlegg på Herøya i Porsgrunn i løpet av første halvdel av 2022.

Dette anlegget forventes å ha om lag 100 ansatte og produsere grafitt til mer enn 20.000 elbiler per år.

1 million elbiler

Dersom planen om et fullskalaanlegg ser dagens lys, vil dette kunne produsere grafitt for mer enn én million elbiler per år. Antall ansatte i Vianode forventes da å øke til rundt 300, noe som muliggjør over 1000 grønne jobber inkludert eksterne ringvirkninger, ifølge selskapene.

– Jeg vil gratulere partene med et veldig spennende industrielt samarbeid! Regjeringen har store ambisjoner for et grønt industriløft hvor batterier et ett av seks innsatsområder, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Han framhever formålet om å skape nye, grønne arbeidsplasser, øke fastlandsinvesteringene, øke eksporten utenfor olje og gass og redusere klimagassutslippene.

– Det er slike prosjekter og samarbeid vi ønsker oss flere av når vi nå skal gjennom den største omstillingen i norsk økonomi noensinne, fortsetter han.

Det grønne skiftet

Investeringene til førstefaseanlegget og forberedelsene til et mulig fullskalaanlegg er beregnet til to milliarder kroner. Mye avhenger imidlertid av avklaringer om vesentlige rammebetingelser som offentlige støtteordninger og langsiktig tilgang til konkurransedyktig fornybar kraft og nettinfrastruktur kommer på plass.

– Markedet for batterimaterialer vokser i en eksponentiell fart, og utviklingen av bærekraftige verdikjeder vil bli helt avgjørende for det grønne skiftet. Vianode har som mål å bli en ledende produsent av bærekraftige batterimaterialer, sier Elkems konsernsjef Helge Aasen.

Hydro peker blant annet på at selskapet har erfaring som leverandør til bilindustrien gjennom flere tiår.

– Vianode passer godt inn i vår strategiske retning om å vokse innen fornybar energi og nye energiløsninger, sier Hydros konsernsjef Hilde Merete Aasheim.

Grønn elbilforsyningskjede

Vianode er perfekt posisjonert for å forme fremtidens bilindustri og bli en viktig bidragsyter til det grønne skiftet og en karbonnøytral fremtid, sier Altor-sjef Tom Jovik.

– Vi har erfaring fra partnerskap i andre prosjekter knyttet til det grønne skiftet der hele bransjer omformes. Med Vianode mener vi det er mulig å bygge opp en helt ny grønn elbilforsyningskjede i Europa, sier Jovik.

For at samarbeidet skal kunne bli en realitet, kreves grønt lys fra både partene og konkurransemyndighetene.

Hydro og Altor vil etter transaksjonen sitte med en eierandel hver på 30 prosent i Vianode, mens Elkem beholder de resterende 40 prosentene.