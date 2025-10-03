Elektrifiseringen av norsk sokkel foregår på gale premisser

Det stilles et betimelig spørsmål i TU-kommentaren «Mye av sokkelen har fått strøm – hva i huleste gjør vi med resten?». Gjenstående felt vil neppe kunne bære investeringer for egne kraftforsyninger fra land.

Det må baseres på et nettverk som forsyner mange felt og kommer fra et sentralt punkt på land. Kollsnes og/eller Mongstad kan være slike kraftige forsyningspunkt som ligger gunstig til i forhold til feltene og med mye infrastruktur allerede på plass.

I min bok «På innsiden av skandalene i oljeindustrien» begrunner jeg hvorfor jeg mener elektrifiseringen av sokkelen foregår på gale premisser.Slik er det i dag for de anleggene som er elektrifisert, og slik legges det opp til i de videre elektrifiseringene.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Kunstig intelligens forvandler museumsturen

Jeg tar ikke stilling til CO 2 -fjerning fra avgassen fordi jeg mener det kan være en separat politisk beslutning.

Utslippene blir eksportert

Svein Ove Bjørnestad har skrevet boken «På innsiden av skandalene i oljeindustrien». Foto: Privat

Oljeselskapene kan juble for gaver fra staten, i form av å slippe å betale CO 2 -avgift når energien blir kjøpt fra vannkraftverk. Mer gass blir frigjort for salg til kontinentet og blir ikke lenger brent i turbinene.

CO 2 blir det like fullt, men utslippene blir eksportert til kontinentet. Riktignok brennes gassen med høyere effektivitet (minst 60 prosent) i gasskraftverk på kontinentet enn det som gjøres offshore (<30 prosent).

Her ligger nøkkelen: Olje- og gassanleggene må bli pålagt å være selvforsynt med energi og forbrenning av gass med >60 prosent effektivitet. Det vil mer enn halvere norske CO 2 -utslipp fra oljeindustrien.

Må forbrennes på land

For å oppnå så høy effektivitet ved forbrenning av gass kreves varmegjenvinning på avgassen ved at det produseres damp som blir brukt i en egen dampturbin, en såkalt Dual Cycle-turbin.

Dette er plasskrevende utstyr som ikke kan installeres offshore. Da må det bli gjort på land, på en lokasjon som er gunstig i forhold til hvor kraftkablene går ut til installasjonene.

Troll-gass er den reneste gassen vi har på norsk sokkel. Den har høyt metaninnhold og er meget lav på metaller. Det er derfor den beste gassen å brenne for å produsere energi til elektrifiseringen offshore. Den gir minst mulig CO 2 og inneholder neglisjerbart med andre forurensninger i avgassen.

Absurd å legge ned gasskraftverk

Troll-gassen blir ilandført på Kollsnes i Øygarden. Her går det flere kraftkabler ut til Troll-feltet og Martin Linge-feltet, men i dag kommer all kraft fra vannkraftanlegg.

Det ble gjort et forsøk på å bli selvforsynt ved at det ble bygget en gassledning fra Kollsnes til Mongstad og et 350 MW gasskraftverk på Mongstad.

I dette gasskraftverket ble varme integrert med raffineriet, slik at effektiviteten ble over 80 prosent. Troll-gass ble brent, men også overskuddsgass fra raffineriet, som ellers kun gikk tapt gjennom brenning i fakkel.

Det absurde er at dette nå er nedlagt, og investeringen til flere milliarder har rett og slett blitt skrotet. Det finnes ikke fnugg av fornuft i dette. Jeg har hørt noe om at det ikke ble enighet om salg av gass til gasskraftverket.

Økonomenes skyld?

Hvis det er tilfelle, er det nok et eksempel på at noen udugelige, sannsynligvis økonomer, har tatt knekken på et meget fornuftig prosjekt ut fra alle forhold. Det har kun blitt sett på noen misforståtte kortsiktige gevinster.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Innovativt digitalt servicekonsept skal forenkle energieffektivisering av bygg

På Kårstø ble også, etter investeringer på flere milliarder, gasskraftverket lagt ned uten at det var i drift i mer enn noen få timer. På dette anlegget var riktignok ikke varme integrert med Kårstø-anlegget, men like fullt hadde det en effektivitet på over 60 prosent.

Disse anleggene kunne gitt et betydelig bidrag til å stabilisere kraftsituasjonen og prisene, men i stedet velges en totalt feil strategi.

Nord-Norge har stort sett unngått de ekstreme strømprisene vi har hatt i Sør-Norge. Det skyldes liten kapasitet i nettet mellom nord og sør. Nå har imidlertid Equinor lurt politikerne til å vedta elektrifisering av LNG-anlegget på Melkøya, noe som mest sannsynlig vil øke strømprisene dramatisk også i nord og spesielt i Finnmark.

Vanlige folk må ta regningen. Hadde politikerne gjort som jeg har skissert her, ville man unngått det.