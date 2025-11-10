Teknologi
Slik kan «motsatte» propeller gjøre skip mer energieffektive
Nå gjør ny kunnskap at flere skip kan ta i bruk teknologien, som blant annet Hurtigruten satser på i sitt Sea-Zero prosjekt.
Seksjonen Fra forskning består av saker som er skrevet av ansatte i Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, Oslo Met, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU.
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Hvordan lage en stillingsannonse på Tekjobb?
Les mer