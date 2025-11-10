Abonner
Teknologi

Slik kan «motsatte» propeller gjøre skip mer energieffektive

Nå gjør ny kunnskap at flere skip kan ta i bruk teknologien, som blant annet Hurtigruten satser på i sitt Sea-Zero prosjekt.

Ett av oppsettene som ble undersøkt i Sea Zero var en kombinasjon av kontraroterende propeller (de røde propellen midt i bildet) og to trekkende thrustere. En trekkende thruster fungerer som en propell som trekker skipet fremover, omtrent som en flypropell.
Ett av oppsettene som ble undersøkt i Sea Zero var en kombinasjon av kontraroterende propeller (de røde propellen midt i bildet) og to trekkende thrustere. En trekkende thruster fungerer som en propell som trekker skipet fremover, omtrent som en flypropell. Foto: Brunvoll
Henriette Krogness, Gemini.no
10. nov. 2025 - 16:53

Seksjonen Fra forskning består av saker som er skrevet av ansatte i Sintef, NTNU, Universitetet i Oslo, Oslo Met, Universitetet i Agder, UiT Norges arktiske universitet, Universitetet i Sørøst-Norge og NMBU.

fra forskningskipsfartTeknologi
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Hvordan lage en stillingsannonse på Tekjobb?
Les mer
Hvordan lage en stillingsannonse på Tekjobb?
Ny i dag
Miljødirektoratet
Rådgiver / seniorrådgiver innen transport og klima
Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
Funksjonsleder pumpestasjoner
Statens vegvesen
Kontrollingeniør, veg og trafikk
DNV
People Manager in Maritime, Ship Classification
Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten
Overingeniør vanndistribusjon
Space Norway AS
Sales Director Government
En tjeneste fra