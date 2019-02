Elbiler må betale bompenger i tunnelen til Finnøy

Fra 1. august må elbiler betale for å bruke fastlandsforbindelsen til Finnøy utenfor Stavanger.

Taksten blir halv pris av det fossilbiler betaler.

Elbil-taksten og nye takster for andre kjøretøy ble fastsatt i kommunestyrene i Rennesøy og Finnøy mandag, skriver Stavanger Aftenblad.

Må betale: Nå blir det trolig bompenger for elbiler i Trondheim også

42,40 kroner

Personbiler med forbrenningsmotor skal betale 106 kroner, mens de som har bombrikke betaler 85 kroner.

For nullutslippsbiler blir taksten 42,40 kroner.

Rundt 30 prosent av passeringene skjer med elbiler, som utgjør rundt en firedel av bilparken i Finnøy, skriver avisen. Flere elbileiere har uttrykt misnøye med bompengeplanene.

– Vi fikk eposter helt til rett før møtestart. Pendlere som argumenterte med at de har flyttet til Finnøy på grunn av gratis bom, og at vi nå tar fra dem et gode, forteller Jon Olav Runestad (Ap).