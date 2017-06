Elbilene blir bare renere å lade

Hvor mye utslipp en elbil står for er helt avhengig av hvor ren kraft batteriene lades med.

En artikkel fra Union of Concerned Scientist (UCS) hevder at elbilene stadig blir renere i bruk.

UCS er en ideell organisasjon og lobbygruppe som jobber blant annet for vitenskapsfolks rettigheter, og formidling av vitenskap til befolkningen og politikere i USA.

Gruppen er for så vidt omstridt, blant annet for sitt standpunkt om genetisk modifiserte organismer, og for å gi et simplistisk bilde av klimaendringer.

Når det er sagt; I 2015 publiserte gruppen en studie som tok for seg livstidsutslippene til elbiler kontra bensinbiler. Hvor mye CO2-utslipp som er knyttet til kraftproduksjonen spiller en viktig rolle.

UCS har nå oppdatert tallene sine, etter at det amerikanske miljødirektoratet EPA har sluppet nye tall for utslipp fra kraftproduksjonen i USA. Tallene er ikke ferske, ettersom de er for 2014, men det er de nyeste tilgjengelige.

De oppdaterte tallene viser ifølge UCS at 70 prosent av alle amerikanere reelt kan redusere sine utslipp ved å kjøre elbil i stedet for bensinbil.

Kan tilsvare 0,18 liter bensin på mila

Kartet viser bensinforbruksekvivalenten for elbiler i ulike kraftregioner i Amerikas forente stater. Foto: UCSUSA

De har gjort utregninger som de hevder viser at elbilister i snitt har et utslipp tilsvarende en bensinbil som bruker 0,39 liter på milen. Tallet er imidlertid basert på snittet etter hvor det selges flest elbiler.

I de reneste kraftregionene tilsvarer utslippet fra elbiler en bensinbil som bruker 0,18 liter på milen.

I de skitneste regionene kan imidlertid en elbil være et dårlig klimavalg, med et utslipp tilsvarende 0,74 liter på milen.

Til sammen betegnes 19 amerikanske kraftregioner som steder hvor elbiler gir et positivt utslag på CO2-utslipp.

Det amerikanske kraftnettet er til dels basert på kull og gass, men også vannkraft, vind og sol. Hvordan energien genereres kommer an på hvor på kontinentet man befinner seg.

Europeisk kraftproduksjon blir renere

Det samme gjelder for Europa, som er koblet sammen til ett felles kraftmarked.

Europeisk kraftmiks får stadig lavere CO2-avtrykk. I 2014 var ifølge EUs energidirektorat EEA snittet 275,9 gram CO2 per kilowattime.

Kullkraftverk i Polen. Foto: Wikipedia

Selv «kullverstingen» Polen genererer mindre CO2 fra kraftproduksjonen år for år, selv om 670 gram per kilowattime er langt over snittet. Tyskland kom ikke enormt godt ut i 2014 heller, med 424,9 gram per kilowattime.

Til sammenligning var utslippet i Sverige 10,5 gram per kilowattime. Frankrike produserte 34,8 gram per kilowattime.

Utslippet fra europeisk kraftproduksjon faller imidlertid ikke bratt. Nedgangen skjer relativt tregt og trutt, men i tiårsperioden 2005 til 2014 ble CO2-utslippet fra kraftproduksjon redusert med 20,9 prosent.

Globalt går bruken av kull ned, men to tredeler av all kraftproduksjon skjedde ved hjelp av fossilt drivstoff i 2015. Kullkraftverk står for en tredel av verdens samlede CO2-utslipp.

Solenergi sto for 3,4 prosent av elektrisitetsproduksjonen i EU i 2015, ifølge en rapport fra Nederlands miljøevalueringsdirektorat PBL (PDF).

En rapport Bloomberg New Energy Finance publiserte i fjor anslår imidlertid at en elbil i snitt vil stå for mindre CO2-utslipp nærmest uansett hvor den lades. Selv i Kina, som har stort kullforbruk, er CO2-utslippet fra en elbil 15 prosent lavere enn fra en tilsvarende bensinbil.

Ladingen er imidlertid bare en del av utslippet fra elbiler. Produksjonen av kjøretøyet, og særlig batteriet, står for en del energiforbruk. Vi skal se nærmere på dette i en artikkel i nær fremtid.