Ekstremværet Gyda: Sjøfartsdirektoratet advarer

Sjekk værmeldinger og ta hensyn til kraftig vind og høye bølger, oppfordrer Sjøfartsdirektoratet.

Ekstremværet Gyda begynte natt til onsdag å skape trøbbel for både sjøfarende og dem om bor og oppholder seg langs kysten eller krysser fjelloverganger.

Sjøfartsdirektoratet påpeker at værforholdene gjør det ekstra viktig å tenke sikkerhet for både fartøy, sjøfolk og passasjerer.

Sikring av last, hensyn til passasjerer og mannskap, og tekniske vurderinger for sikker drift i ekstremvær er viktig, påpekes det.

– Gjør nødvendige risikovurderinger før seilas, og tenk sikkerhet, skriver direktoratet.

Fergestans

Flere ferger over Vestfjorden ble innstilt onsdag. Ifølge værtjenesten portwind.no er det målt vindkast over 40 meter per sekund i Stamsund i Lofoten. Både sørgående og nordgående hurtigrute blir liggende til kai i Trondheim på ubestemt tid, melder Adresseavisen.

Det er varslet liten til full storm en rekke steder fra Stad til Nordland. Utover onsdagen vil de høyeste bølgene treffe lenger sør, utenfor Møre og Romsdal og Trøndelag. De kan bli omkring 9 meter høye.

Du kan følge bølgevarselet fra Barentswatch.

Bølgevarsel fra Barentswatch. Signifikant bølgehøyde kan komme opp i over 12 meter ved Stad torsdag. Mindre fartøy ligger til kai i Måløy og Ålesund og venter på bedre vær. Illustrasjon: Yr.no

På grunn

Natt til onsdag gikk det hybride ekspedisjonsskipet MS Fridtjof Nansen på grunn og fikk hull i skroget. Det var kraftig vind med opp mot 70 knop i kastene. Grunnberøringen fant sted sør for Gangsøya i Måløy, i Nordfjord.

Skipet gikk videre for egen maskin til Trollebø havn på Måløy.

Pressevakt Øystein Knoph i Hurtigruten Expeditions sier til NRK at det ikke er rapportert skade blant passasjerer eller mannskap og at stemningen er god om bord. Han forteller at skipet grunnstøtte 03:17 i natt og fikk skader. Omfanget er foreløpig ikke kjent.

Det var 398 personer om bord på skipet, derav 233 gjester. MS Fridtjof Nansen var på vei til Flåm.

MS Fridtjof Nansen og søsterskipet MS Roald Amundsen har begge plass til 530 passasjerer og normalt et mannskap på 143.

MS Fridtjof Nansen har plass til 530 passasjerer og er 140 meter langt, 23,6 meter bredt. Det stikker 5,3 meter dypt. Foto: Wiki Commons

Venter mange skader

Forsikringsselskapene venter mange skader i forbindelse med ekstremværet Gyda. Det fryktes store skader langs hele kysten, blant annet i Møre og Romsdal, ifølge NTB.

Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge er berørt av nedbør, mildvær og sterk vind, noe som fører til snøsmelting og svært stor fare for alle slags skred, skriver NTB.

– Dette er en ekstrem situasjon som forekommer svært sjelden, som krever tett oppfølging og kan føre til store skader, understreker Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Onsdag ettermiddag var det ikke meldt om altfor mange store skader, verken på private eiendommer, strøm- og kommunikasjonsnett eller annen viktig infrastruktur.

Frykter ispropp

Statkraft forbereder seg på mye nedbør og kjører full produksjon i Trollheim kraftverk for å skape plass i dammene. De regner med at elva Surna i Surnadal kommer til å få en vannføring på ca. 300–350 kubikk i sekundet i løpet av torsdag.

– Det vil den nok tåle, men det er veldig bra om den ikke blir større, sier produksjonssjef i region midt, Kåre Hønsi til NRK. I november nådde Surna 510 kubikkmeter i sekundet, men nå er det is i øverste del av elva som kan danne ispropp.

Både Telenor og Telia har satt kontrollsentrene sine i økt beredskap i påvente av stormen Gydas herjinger.

Verre og verre

Meteorologen venter at det verste været med enda større nedbørsmengder ifra Vestland og nordover først slår inn torsdag. Det er rødt farenivå med varsel om jord- sørpe, flomskredfare og ekstremt mye regn i store deler av Sør- og Midt-Norge. I fjellområdene er det stor snøskredfare.

Ifølge statsmeteorolog Martin Granerud er det onsdag ettermiddag ingen store endringer i de rekordmange varslene som er sendt ut, bortsett fra at noen er forlenget. Det gjelder varslene om sterke vindkast, som vil vare helt til fredag. Disse kastene går særlig hardt ut over store, løse gjenstander.