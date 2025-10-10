Regjeringen skroter Stad skipstunnel i statsbudsjettet for 2026

Skipstunnelen som skulle gjøre det tryggere å seile gjennom Stad får ikke midler i neste års statsbudsjett.

Det melder NRK fredag morgen.

– I forslaget til statsbudsjett vil vi gjøre det kjent at vi slutter arbeidet med Stad skipstunnel. Det blir så dyrt at vi mener det ikke er ansvarlig å gå videre med prosjektet, sier statsminister Jonas Gahr Støre til statskanalen.

Det er nemlig større og viktigere oppgaver å løse innenfor blant annet forsvar, helse og kommuneøkonomi, mener statsministeren.

– Vi må prioritere og snu på hver krone for å bruke pengene så effektivt som mulig. Derfor sier vi nei til dette prosjektet, som vi mener ikke forsvarer så stor pengebruk, sier Støre.

Han sier videre at det ikke går an å få gjennomført prosjektet rimeligere. Og at det på grunn av mye oppmerksomhet rundt skipstunnelen, er riktig at informasjonen kommer fram før forslaget til statsbudsjettet blir lagt fram.

Stad skipstunnel Skulle forbedre framkommelighet og sikkerhet for sjøtransport forbi Stad, trolig det mest værutsatte og farligste havstykket langs norskekysten.

Skipstunnelen skulle bygges der Stad-halvøya er på det smaleste, mellom Moldefjorden og Kjødepollen, i Vanylvsfjorden.

Tunnelen skulle bli 1,7 kilometer lang (2,2 km med entringsområder), 50 meter høy og med en bredde på 36 meter.

Fartøy opp til størrelsen på Kystruten/Hurtigruten skulle kunne passere forbi Stadlandet i tunnelen. Vis mer

– Nå eller aldri

– Realiteten er hvis man etter all den jobben som er lagt ned og en ikke får penger til oppstart i 2026, så blir det ikke noe av skipstunnelen. Det er nå eller aldri. Det er en skjebnetid for skipstunnelen, sa leder Frank Willy Djuvik i Måløy Vekst til NTB tidligere i høst.

Planen var å signere byggekontrakt høsten 2025 og å starte byggingen tidlig i 2026. Byggetiden var anslått til om lag fem år.

Da Atkins Norge og Oslo Economics kvalitetssikret prosjektplanene tilbake i 2018, kom de frem til at hvert skip igjennom tunnelen ville koste samfunnet 26.000 kroner i 40 år.

Siden den gang har prosjektet vist seg å bli enda dyrere.

Stortinget har signalisert at prosjektet ikke bør prioriteres om det koster mer enn fem milliarder i 2020-kroner. De siste anslagene har vært på 9,4 milliarder.

Kystverket har fått inn tilbud fra tre entreprenører som vil bygge skipstunnelen. Prisen de vil ha ligger et godt stykke over maksrammen som er vedtatt. I tillegg har prisene innen bygg og anlegg steget voldsomt de siste årene, noe som igjen gjør at tunnelen blir dyrere enn først ventet.