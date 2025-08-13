Abonner
Samferdsel

Skipstunnel på Stad henger i tynn tråd – blir langt dyrere enn forutsatt

Kostnadene er blitt så store at byggingen av Stad-tunnelen må tilbake til Stortinget for ny behandling. 

llustrasjonen viser hvordan skipstunnelen kan se ut dersom den blir ferdig. Foto: Kystverket
13. aug. 2025 - 07:21

Det bekrefter kystdirektør Einar Vik Arset overfor Sunnmørsposten.

Skipstunnelen skiller seg fra andre store samferdselsprosjekt ved at Stortinget i 2021 vedtok at dersom prisen blir mer enn fem milliarder kroner, målt i kroneverdi for 2021, må prosjektet tilbake til Stortinget for ny behandling.

Kystverket har fått inn tilbud fra tre entreprenører som vil bygge skipstunnelen. Prisen de vil ha ligger et godt stykke over maksrammen som er vedtatt. I tillegg har prisene innen bygg og anlegg steget voldsomt de siste årene, noe som igjen gjør at tunnelen blir dyrere.

– Det er en realitet at 2021-rammen ikke holder. Da kan ikke vi som direktorat starte bygging før vi har fått en avklaring, sier kystdirektøren til avisen.

Det knyttes derfor stor spenning til hva som kommer i statsbudsjettet i oktober.

Dersom regjeringen sier nei, med henvisning til at prisen ligger utenfor den vedtatte kostnadsrammen, kan det være slutten for Stad skipstunnel.

– Realiteten er hvis man etter all den jobben som er lagt ned og en ikke får penger til oppstart i 2026, så blir det ikke noe av skipstunnelen. Det er nå eller aldri. Det er en skjebnetid for skipstunnelen, sier leder Frank Willy Djuvik i Måløy Vekst.

De siste fem årene har bussbransjen hatt en kostnadsvekst på 50 prosent.
