Eksperter frykter at også Norge kan oppleve større skogbranner

– Vi ser en ekstrem brannatferd i Sør-Europa. Det er en voldsom situasjon, sier seniorforsker ved RISE Fire Research, Ragni Fjellgaard Mikalsen, til NTB.

Hun forteller at en sommer med langvarig tørke, høye temperaturer og sterk vind, gir forhold som utløser skogbrann.

Også Norge har nylig opplevd en påminnelse om faren ved knusktørre forhold og uforutsigbar vind. Fredag 17. juli startet det som omtales som den største brannen i morderne tid i Krokstadelva i Drammen. Samtidig opplever flere land i Sør-Europa de verste brannene siden andre verdenskrig.

Skogbrannsesongen blir lengre

Ifølge seniorforskeren øker klimaendringer faren for tørke og hete. Sommeren er høysesong for skogbrann både i Norge og Europa, men likevel er det en endring i hvor lenge sesongen varer.

– Vi ser allerede at brannsesongen blir lenger. Juni og juli er høysesong for skogbranner, men nå begynner sesongen allerede i mai og varer ut til september i Europa.

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Hun understreker at en skogbrann krever flere faktorer for å oppstå.

– Det må være brennbart materiale, det må være tørt og det må være tennkilde. Lynet er den desidert vanligste grunnen til at naturen selv starter skogbrannen.

På vei mot nord

Ifølge Mikalsen ser forskerne at de mest intense skogbrannene gradvis beveger seg nordover.

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– Men det er mindre sannsynlig at de kommer til Norge på grunn av klimaet og vegetasjonen.

Hun understreker likevel at faren for større skogbranner i Norge vil øke.

– Det vil bli villere, varmere og våtere. Vi vet ennå ikke nøyaktig hvor, men at det vil bli flere ekstreme skogbranner i Norge og Europa, er ganske sikkert.

Mikalsen mener utviklingen viser hvor viktig det er å satse på forebygging og beredskap.

– Det blir vanligere og vanskeligere å kontrollere. I enkelte områder i Europa har de gitt opp å slokke enkelte branner. Vi må investere i beredskap slik at vi er rustet for fremtiden.

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Krevende skogbrannsesong

Avdelingsdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Johan Marius Ly, sier til NTB at årets skogbrannsesong i Europa er krevende.

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– Når en brann blir stor nok, kan den utvikle sitt eget lokale værsystem, som gjør den enda vanskeligere å kontrollere. Slike forhold kan føre til svært rask og uforutsigbar brannutvikling, sier Ly.

Han peker på at Europa de siste årene har opplevd flere store og krevende skogbranner, også i land som tidligere ikke har vært særlig utsatt, som Nederland. Ifølge EUs skogbrannovervåking har flere av de siste årene vært blant de mest omfattende som er registrert.

– Det kan ikke utelukkes at Norge kan oppleve større skogbranner enn vi har hatt til nå.

Frykter flere branner samtidig

Ifølge avdelingsdirektøren er fagfolk bekymret for at flere skogbranner kan oppstå samtidig. Det vil legge et betydelig press på både nasjonale og internasjonale beredskapsressurser, inkludert EUs ordning for sivil beredskap (UCPM). Samtidige hendelser kan gjøre det vanskeligere å få tilgang til personell, luftressurser og annet materiell når behovet er størst.

Ly oppfordrer folk til å overholde forbudet mot bruk av åpen ild og engangsgriller når de ferdes i naturen i perioder med høy skogbrannfare.

– Store skogbranner viser hvor viktig det er å oppdage branner tidlig, forstå hvordan de kan utvikle seg og fatte raske beslutninger om innsats og eventuell evakuering.