Skogbrannene raser videre i Sør-Europa – flere personer pågrepet

Brannmenn i Frankrike kjemper febrilsk mot flammene for å få kontroll over skogbrannen som sprer seg nær Bordeaux, landets sjette største by med 1,2 millioner innbyggere.

– I løpet av natten ble det observert at brannen spredte seg raskt, opplyste lokale myndigheter i en uttalelse søndag.

Flammene er nå bare litt over én mil fra bygrensen, ifølge byens ordfører.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Lokal datakraft og dokumentert ytelse er avgjørende for en AI-utvikler

– Det er omtrent 15 kilometer fra brannen og inn til selve byen, sa Bordeaux-ordfører Thomas Cazenave i 12-tiden søndag.

Han legger til at det foreløpig ikke er aktuelt å evakuere byen, men at beredskapen er klar dersom situasjonen endrer seg.

Myndighetene har så langt evakuert 220.000 mennesker i området. Nå har også lokale bønder i Frankrike meldt seg frivillig til å hjelpe brannmannskapene.

– Vi kom for å bidra, fordi hadde det vært vår region, ville vi ønsket at andre gjorde det samme, sier den 65 år gamle bonden Pascal Roudier til nyhetsbyrået AFP.

Den sørvestlige delen av Frankrike er rammet av skogbranner etter en intens sommer med høye temperaturer og lite nedbør.

Ny hetebølge på vei

Også i Spania kjemper brannmenn mot skogbranner, og nær kystbyen Valencia er minst 15.000 mennesker evakuert.

Landet har allerede evakuert titusenvis av mennesker fra forsteder vest for hovedstaden Madrid, der ekstremt tørre forhold er forverret av hetebølger og kraftig vind.

De store skogbrannene som har rammet Madrid-regionen og Ávila sentralt i Spania, er nå under kontroll, opplyser spansk brannvesen søndag ettermiddag.

– Det brenner fortsatt på flere steder, og disse vil være hovedfokus for slukkearbeidet utover dagen, sa oberstløytnant Alfonso Arribas i Spanias militære beredskapsenhet (UME) i følge den spanske avisen El Pais.

På Spanias østkyst, i Valencia-regionen, sier myndighetene at de sliter med å få kontroll på flammene.

– Brannen er utenfor vår kapasitet til å slukke. Den har en omkrets på rundt 21 kilometer. Det er fortsatt vanskelig å fastslå antall hektar som er brent ned, sa Juanfran Perez Llorca, regionpresident i Valencia, til pressen lørdag kveld.

Skogbrannene i Sørvest-Frankrike har tvunget 250.000 mennesker til å forlate sine hjem og campingplasser. Det er en av landets største evakueringer i fredstid noensinne. Spania har erklært nasjonal kriseberedskap.

Samtidig meldes det at en ny europeisk hetebølge er på vei. Særlig Sør- og Sentral-Europa er ventet å bli rammet.

Vil ikke bedre seg

I Gironde-regionen ble tre menn pågrepet lørdag, opplyser fransk påtalemyndighet ifølge nyhetsbyrået AFP. To av dem er siktet for å ha tent på fyrverkeri.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse KI-agenter tar steget inn på fabrikkgulvet: Kan halvere tiden brukt på ingeniørarbeid

Brannen i Gironde har nå brent ned over 1000 kvadratkilometer og er en av landets største naturkatastrofer siden andre verdenskrig, ifølge myndighetene.

Ytterligere 55.000 personer fikk natt til søndag ordre om å forlate landsbyer rundt Bordeaux etter at flammene spredte seg. 30.000 er evakuert fra nabofylket Landes lenger sør, der en annen skogbrann herjer.

Statsminister Sébastien Lecornu advarte sent lørdag om at situasjonen ikke ville bedre seg med det første.

– De kommende timene kan bli vanskelige, sa han.

Innenriksminister Laurent Nuñez slo samtidig fast at evakuerte innbyggere ikke får vende hjem før brannen er under kontroll.

60 kilometer av hovedveien A63 mellom Bordeaux og den spanske grensen er stengt, og jernbaneselskapet SNCF har stanset togtrafikken på en strekning på rundt 100 kilometer sør for Bordeaux.

Mistenkt for å ha startet brannen

Spansk politi har pågrepet en mann mistenkt for å ha startet brannen som har spredt seg fra Castilla y León. Han skal ha brukt landbruksmaskiner, til tross for forbud mot slik bruk under de ekstremt tørre forholdene.

En annen person er under etterforskning for samme sak, ifølge det spanske politiet.

Gjentatte hetebølger siden mai har gjort skogene knusktørre i store deler av Europa, noe som har drevet fram brannene. Også i Italia herjer skogbrannene.

Forskere peker på klimaendringer som årsak til hyppigere tørkeperioder og mer alvorlig ekstremvær.

Fredag sendte EU hjelp til to av de brannrammede landene, henholdsvis fire brannfly til Spania og tre til Frankrike.