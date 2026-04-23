To passasjertog har frontkollidert i Danmark – fem kritisk skadet

Saken oppdateres.

Det var lenge stor forvirring rundt hvor mange personer som er kritisk skadet etter en togulykke ved Kragerup i Nordsjælland torsdag morgen.

– Det vi vet er at to tog har frontkollidert. Det er en del skadede, sier operasjonssjef Martin Schmidt hos Hovedstadens Beredskap til Ekstra Bladet tidligere i dag.

– Det er stor beredskap som er satt inn. Vi er minst 60 til stede der oppe, sa Schmidt tidligere i dag.

Nå kan danske TV2 fortelle at totalt 17 personer er bragt til sykehuset etter ulykken.

Tallet ble bekreftet av politiet på en pressekonferanse, like før 10.30, torsdag. De bekreftet videre at fem av dem er kritisk skadet.

Under pressekonferansen sa politiet at de foreløpig ikke kan si noe om bakgrunnen for ulykken. Det var 38 mennesker om bord i de to togene, inkludert lokførerne. Av disse er altså 17 skadet, fem av dem kritisk.

To lokaltog har frontkollidert mellom Hillerød og Kagerup i Danmark. Foto: Steven Knap / Ritzau / NTB

Alle ressurser tilkalt – og forvirring

Til B.T sa vakthavende operasjonsleder for hovedstadens beredskapsetater, Tim Ole Simonsen, at redningsstyrker fra hele Nordsjælland ble tilkalt da ulykken ble meldt.

Borgermesteren i Gribskov kommune, Trine Egetved, skrev på Facebook at hun er dypt rystet og sjokkert over ulykken.

– Nødetatene jobber på spreng. Vi forsøker å få overblikk over hva som har skjedd, samtidig som vi sikrer at alle får den oppfølgingen de trenger, skriver hun.

Facebook-statusen skapte også forvirring rundt hvor mange som var kritisk skadet. Mens flere meldte fire og fem, skrev borgermesteren at 12 var kritisk skadet.

Ulykken har skjedd mellom Hillerød og Kagerup på Nordsjælland, rundt 30 kilometer nord for København.

Prøver å få oversikt

TU har vært i kontakt med Banedanmark. De opplyser at det er Movia som er ansvarlig for strekningen, som er en lokaltogstrekning.

– Banedanmark har sendt undersøkelsesvakt til stedet og bistår med mannskap og beredskap ved ulykken, sier presserådgiver Astrid Skov Andersen.

Også havarikommisjonen er på plass.

Vi har ikke lykkes å få kontakt med Movia, men danske TV2 opplyser at de har vært i kontakt med togselskapet.

Presseavdelingen opplyser til dem at de jobber med å danne seg en oversikt over situasjonen.

Jernbaneekspert: Trolig menneskelig svikt

Kristian Madsen, jernbaneekspert fra ingeniørforeningen IDA, mener det mest sannsynlige er at ett av togene har kjørt gjennom et stoppsignal. Det sier han til TV 2 Kosmopol.

På mange strekninger i Danmark har man et sikkerhetssystem som automatisk stopper tog. Dette systemet er ikke på ulykkesstrekningen, ifølge Madsen.

Politiet sa under pressekonferansen at signalfeil vil være en del av deres undersøkelser for å finne årsaken til ulykken.

Sverige tilbyr hjelp

Sveriges statsminister Ulf Kristersson har kontaktet fungerende statsminister Mette Fredriksen om ulykken og tilbudt Sveriges hjelp, skriver han til SVT.

– Jeg har blitt gjort oppmerksom på nyheten om en togulykke utenfor København. Jeg kontaktet Danmarks statsminister Mette Frederiksen i morges og tilbød svensk hjelp i håndteringen av den tragiske togulykken, skriver han i en kommentar til SVT.