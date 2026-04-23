Rapport: Kampfly kolliderte fordi pilotene tok selfier

Hendelsen skjedde da kampflyene tok del i et oppdrag i byen Daegu, ifølge en sørkoreansk tilsynsmyndighet.

I en rapport publisert onsdag slår myndighetene fast at ulykken skjedde fordi pilotene tok bilder og videoer mens de fløy nær hverandre.

– Vi beklager oppriktig overfor offentligheten for bekymringene som ble forårsaket av ulykken, uttalte en talsperson for flyvåpenet torsdag, ifølge Reuters.

Pilotene overlevde hendelsen uten skader. Kollisjonen skadet flyene, noe som kostet militæret 880 millioner won i reparasjoner. Det tilsvarer rundt 5,5 millioner kroner i dagens kurs.

Én av pilotene, som siden har sluttet i militæret, måtte betale en bot på 88 millioner won, rundt 550.000 kroner. Piloten ønsket å ta bilder for å markere sin siste flyging med sin militære enhet, melder BBC.

Å ta bilder av betydningsfulle flyginger var «en utbredt praksis blant pilotene på den tiden», fastslår tilsynsmyndighetene i rapporten.