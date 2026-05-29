Easee selges for 1,6 milliarder kroner

Ladeboksprodusenten Easee kjøpes opp i en transaksjon som verdsetter selskapet til rundt 1,6 milliarder kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Det er det Oslo-baserte familieselskapet Brødrene Jensen som kjøper 100 prosent av Stavanger-selskapet. Transaksjonen blir finansiert sammen med Awilhelmsen Capital, ifølge avisen.

Awilhelmsen Capital skal etter planen bli majoritetseier. Brødrene Jensen har vært aksjonær i Easee siden 2019. Dette innebærer at gründerne Jonas Helmikstøl og Kjetil Næsje selger seg helt ut av selskapet.

Ifølge DN får de nærmere 300 millioner kroner hver for sine eierposter på litt over 18 prosent.

Transaksjonen er betinget av myndighetsgodkjenning.

Holdt på å gå under

Salget kommer etter at Easee har vært gjennom en dramatisk periode. I 2023 holdt en tilsynssak i Sverige på å velte selskapet, da elsikkerhetsmyndigheten Elsäkerhetsverket stanset salget av Easees ladebokser Home og Charge.

Bakgrunnen var at de mente Easee ikke hadde tilstrekkelig dokumentasjon på tekniske løsninger i ladeboksene, blant annet knyttet til jordfeilvern. Easee klaget på salgsforbudet, men trakk senere saken.

Selskapet har vært gjennom en omfattende snuoperasjon. I 2023 hadde Easee et resultat før skatt på minus 414 millioner kroner, og minus 269 millioner kroner i 2024. I 2025 gikk selskapet igjen med overskudd, med et resultat før skatt på 18,6 millioner kroner.

Nåværende Easee-sjef Anthony Fernandez sa i fjor til TU at selskapet vurderer ekspansjon til Nord-Amerika eller Asia på sikt, men at videre vekst i Europa foreløpig var prioritert.