Kongsberg-Gruppen melder om sterk inntektsvekst

Kvartalet var preget av høy aktivitet og sterk etterspørsel, fastslår selskapet i en pressemelding.

–Jeg er stolt over å kunne presentere et godt resultat for første kvartal, da vi leverte høy omsetningsvekst og et solid marginbilde. Ordreinngangen endte på 27 milliarder kroner, og ordrereserven er nå på 152 milliarder. I en tid preget av geopolitisk uro er vår rolle som leverandør av kritisk teknologi til allierte nasjoner viktigere enn noen gang, sier konsernsjef Eirik Lie.

Driftsresultatet for kvartalet endte på 1,5 milliarder, opp 55 prosent fra 989 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

I takt med økte forsvarsinvesteringer og styrket beredskap i Nato-land opplever konsernet høy etterspørsel på tvers av produktporteføljen. Kongsberg har en sterk markedsposisjon særlig innen missiler, luftvern, våpenstasjoner og anti-droneløsninger.

– Kongsberg er godt posisjonert for videre vekst, og det er rekordhøy etterspørsel etter våre produkter. Vi har en sterk produktportefølje som svarer godt på kundenes behov – fra havbunnen til verdensrommet, sier Lie.