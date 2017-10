E18 trenger 1,5-2 mrd til oppkjøp av boliger. Har kun fått 300 millioner

Samferdselsbudsjettet økes med over fire milliarder kroner i regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2018.

Men det er ikke alle prosjekter som har grunn til å juble av den grunn.

Selv om Vegvesenet tidligere har vært ute og fortalt at det er behov for opp mot to milliarder kroner for å få kjøpt opp alle tomtene det er nødvendig å kjøpe for å få bygget ut E18 Vestkorridoren i løpet av 2019, er forslaget i budsjettet langt under dette.

Avhengig av kjempehopp

Regjeringen foreslår å bevilge 300 millioner kroner til grunnerverv langs E18 mellom Lysaker og Strand.

– Det betyr at vi kommer til å jobbe videre med tanke på å få til en oppstart i slutten av 2019, sier Svein Røed, prosjektdirektør for store prosjekter i Statens Vegvesen.

For at oppstart skal kunne skje i 2019 som forutsatt, er det med andre ord behov for en ekstrem økning i bevilgningen i budsjettet for 2019.

– Totalt er det behov for mellom 1,5 og 2 milliarder kroner, så vi er avhengige av et sted mellom 1,3 og 1,7 milliarder i 2019, det er jo en ganske stor bevilgning, sier Røed.

Halvveis i oppkjøpene

I 2017 ble det satt av 200 millioner kroner til grunnerverv langs E18.

Røed er ikke overrasket over forslaget til bevilgning i 2018 på 300 millioner, men ønsker ikke å kommentere dette ytterligere før han har sett handlingsprogrammet, som han mottar fredag.

– Da vil jeg kunne si mer om hva Stortinget ser for seg de neste seks årene, sier han.

Så langt har Vegvesenet innløst drøye 100 boliger, og er i forhandlinger om mellom ti og 15 til.

Totalt vil rundt 200 boliger måtte vike for at det skal være mulig å gjennomføre utbyggingen av europaveien.

Mest til veiene

Selv om bevilgningene til E18 forutsetter en ekstrem økning i 2019-budsjettet, er vei en vinner i det nye budsjettforslaget.

Regjeringen foreslår å satse 36 milliarder kroner på veiformål i budsjettet for 2018, noe som tilsvarer en økning på 7,7 prosent fra årets budsjett.

Når det kommer til jernbanesatsing er tallene ikke like høye. Regjeringen foreslår å satse drøyt 23 milliarder kroner på jernbane, et kutt på litt over 12 prosent fra årets budsjett.

Hovedprioriteringen i budsjettet for Samferdselsdepartementet er økt tilskudd til Nye Veier. Det er også lagt vekt på kollektivprosjekt i de største byene.