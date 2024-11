Blueye Robotics er noe så uvanlig som et norsk avansert teknologiprodukt som gjør suksess i det internasjonale markedet.

Men det var massemarkedet, eller privatmarkedet, som var det opprinnelige markedssegmentet for leverandøren av undervannsdronene da de startet opp sin kommersielle virksomhet for snart syv år siden.

En suksess

Nå er 1.250 droner levert til kunder over hele verden. Suksessen fra kaikanten i Trondheim er udiskutabel. Og 2024 ligger an til å bli et rekordår for den innholdsrike bedriften, der programmerere sitter sammen med hardwareutviklere, testere og kommersielle medarbeidere.

I dag, noen år etter oppstarten, er det klart at det er proffmarkedet, ikke privatmarkedet, som har omfavnet bruken av den masseproduserte undervannsdronen fra Trøndelag. Selveste Kystvakten er blant brukerne, og kunder så langt unna som Hawaii er på kartet.

I tillegg til å være designet lokalt er også flertallet av underleverandørene fra nærmiljøet i Midt-Norge.

Mange lærepunkter

Historien om Blueye Robotics har mange ingredienser som er verdt å få med seg for enhver teknologibedrift, eller oppstartsbedrift for den saks skyld.

I denne episoden av podcasten Teknisk Sett snakker vi med selskapets CTO Jonas Follesø om dronereisen og veien videre.