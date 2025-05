Dømt for dieseljuks og NOx-bedrag 

I 2015 ble bilhistoriens mest omfattende miljøsvindel avslørt. Det store og respekterte Volkswagen-konsernet hadde drevet bevisst og systematisk juks med målinger av avgasser fra sitt elskede kjerneprodukt, dieselmotoren. Det planlagte og systematiske jukset omfattet bilmodeller fra både VW, Audi og Porsche.

Mandag ble fire tidligere toppsjefer i Volkswagen funnet skyldig i en tysk domstol i saken som bare omtales som «dieselgate». De fire sto tiltalt for både bedrageri og organisert kriminalitet. Domstolen i Braunschweig konkluderte med fengsel for to av de tiltalte og betingede dommer for de to andre.

En av forsvarerne har allerede varslet at dommen vil bli anket. Saken vil dermed trolig leve videre ennå en stund.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Mange KI-initiativer forblir på pilotstadiet. Årsaken er sjelden teknisk

Tyske juksemakere

Saken dreier seg om en omfattende svindel, godt forankret helt i toppen av VW-konsernet. Med viten og vilje programmerte bilprodusentens luringer motorens kontrollboks til å rapportere akseptable tall på utslipp av nitrogenoksider – NOx – under test.

Når bilen ble tatt i bruk, i bygater, på landeveien eller ute på autobahn, viste det veritable utslippsuhyret sitt sanne ansikt. Bilkonsernets kjerneprodukt, dieselmotoren, slapp da ut opptil 40 ganger mer NOx enn de snille tallene som ble målt under test.

Totalt 11 millioner biler ble utstyrt med jukseprogramvare. Snaut 150.000 av dem i Norge. Og ja, jeg hadde selv en Audi Q3 med «jukseboks».

Les også: Derfor skal den amerikanske farkosten hoppe rundt på månen

Ikke akkurat lystgass

Og NOx er ikke akkurat lystgass. Hovedsakelig snakker vi om nitrogenmonoksid (NO) og nitrogendioksid (NO2). Begge bidrar til luftveisproblemer, spesielt for individer med astma eller kols. Gassene øker også risikoen for hjerte- og karsykdommer. Og eksponering over tid, kan føre til økt risiko for nedsatt lungefunksjon, utvikling av lufveissykdommer og generelt økt dødelighet.

Verdens helseorganisasjon hevder rett og slett at NOx er en versting i luftforurensing i bymiljøer. Og at det finnes en direkte kobling mellom høye NOx-nivåer og økt dødelighet.

Som om det ikke er nok, bidrar NOx også til økt ozonnivå, bidrar til forsuring og overgjødsling av jord og vann, samt har sin egen rolle også i partikkelforurensing.

Volkswagens tidligere toppsjef Martin Winterkorn inngikk et forlik med sin tidligere arbeidsgiver og er ennå ikke dømt. Men er fortsatt ettersøkt i USA. Foto: Moritz Frankenberg/ DPA / AP / NTB

Lavere CO2 med diesel

Selve bakgrunnen for jukset, er VW-konsernets ønskedrøm om at de hadde funnet løsningen på partikkelutslipp fra bilmotoren. Dieselmotoren slipper nemlig ut mindre karbondioksid (CO2) enn bensinmotoren. Det skyldes at diesel forbrennes under høyere trykk- og temperatur enn bensin.

Og nettopp CO2 er jo det store fokuset når det er snakk om klimagasser. Ulempen er at dieselmotoren slipper ut betraktelig mer NOx enn bensinmotoren. Som så ofte i fysikken og vitenskapes verden er det slik at «trykker du ned ett sted» så «popper det opp noe et annet sted».

VW forsøkte rett og slett å jukse seg til drømmen om at dieselmotoren slapp ut både lite CO2 og lite NOx.

Les også: – Det er som å sette et godstog i bevegelse

Testet på aper og mennesker

Som om ikke jukset med programvare var nok, seilte det i tillegg opp en parallell skandale, kalt «monkeygate»: Det handlet om at VW og andre tyske bilkonsern testet effekten av avgasser på aper.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Fra millionlån til milliardvekst: Disse pengene får fart på norske bedrifter

Så langt gikk det, at også mennesker – riktignok frivillige – ble utsatt for avgassene i laboratorier. Hensikten var å måle den direkte effekten avgassene hadde på lungefunksjoner og annet.

Viljen og arbeidet med å gjøre dieselmotoren til fremtidens løsning tok rett og slett helt av. Samlet sett må «dieslegate» omtales som en etisk og juridisk skandale av gigantiske dimensjoner. Sviket omfattet både regelverk, forskere, politikere, samfunnet og ikke minst kunder og bilkjøpere.

Enorme kostnader

Det er umulig å beregne hva skandalen egentlig har kostet VW og tysk bilindustri. En ting er mer enn 30 milliarder euro i bøter og forlik. En annen dimensjon er effekten av kundeflukt og tillitsbrudd.

Trolig har valget av dieseljuks fremfor realitetsorientering også kostet den tyske bilindustrien ledelsen i elbilindustrien. Mye tyder på at nye kinesiske bilprodusenter fikk den tiden de trengte for å bygge opp en helt ny og ekspansiv elbilindustri.

Alt mens tyskerne var opptatt av svindel og juks.