Samferdsel
Regjeringen bevilger én milliard mer til drift og vedlikehold av jernbanen
Regjeringen foreslår 7,5 milliarder kroner til drift og vedlikehold og 7,9 milliarder kroner til fornyelse og mindre investeringer på jernbanen. Til sammen er dette en økning på 1 milliard kroner, eller 7 prosent, fra saldert budsjett for 2025.
Mari Gisvold Solberg– Journalist
Bjørn Olav Amundsen– Journalist
15. okt. 2025 - 10:04
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.