Regjeringen bevilger én milliard mer til drift og vedlikehold av jernbanen

Regjeringen foreslår 7,5 milliarder kroner til drift og vedlikehold og 7,9 milliarder kroner til fornyelse og mindre investeringer på jernbanen. Til sammen er dette en økning på 1 milliard kroner, eller 7 prosent, fra saldert budsjett for 2025.