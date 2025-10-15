Abonner
Samferdsel

Regjeringen bevilger én milliard mer til drift og vedlikehold av jernbanen

Regjeringen foreslår 7,5 milliarder kroner til drift og vedlikehold og 7,9 milliarder kroner til fornyelse og mindre investeringer på jernbanen. Til sammen er dette en økning på 1 milliard kroner, eller 7 prosent, fra saldert budsjett for 2025.

Drift o g vedlikehold av jernbane er en av vinnerne i året statsbudsjett. Foto: Arash A. Nejad
Mari Gisvold SolbergMari Gisvold Solberg– Journalist
Bjørn Olav AmundsenBjørn Olav Amundsen– Journalist
15. okt. 2025 - 10:04
SamferdselStatsbudsjettet 2026
