De 500 maritime fagfolkene DNV har spurt gir uttrykk for at industrielle eiendeler er mer sårbare for cyberangrep nå enn før. Like stor andel (71 prosent) mener lederne i deres organisasjon ser på cybersikkerhet som den største risikoen for virksomheten.

Samtidig mener et flertall at de må akseptere risikoen for å fremme innovasjon og ny teknologi. Andelen som mener dette er betydelig høyere enn næringer som energi, helse og industri, melder DNV.

– Cyberangrep representerer en økende trussel mot sikkerheten i den maritime industrien i dag. Vi kan innovere, gjøre fremskritt og ta en ledende rolle i å sikre motstandskraften i våre virksomheter og samfunn, men kun hvis vi virkelig håndterer cyberrisiko, sier Knut Ørbeck-Nilssen, direktør for maritim i DNV, i en pressemelding.

Et betydelig flertall av de spurte mener også at deres organisasjon har gode tiltak mot cyberangrep og at de vil komme seg raskt etter et eventuelt angrep.

Likevel mener flertallet at organisasjonen ikke har god nok opplæring til å håndtere et avansert angrep. Undersøkelsen tyder også på at IT-sikkerheten er bedre enn sikkerheten knyttet til driftsteknologi (OT).

Selv om bevisstheten om cyberrisiko og investeringene i cybersikkerhet har økt raskt, er det tegn på en falsk trygghet i den maritime industrien, heter det fra Veritas.

– Organisasjoner kan føle at de er forberedt ettersom flere ressurser settes inn for å håndtere cyberrisiko, men virkeligheten er mer kompleks enn det. Virksomheter har en sofistikert motstander å kjempe mot, noe som kompliserer bildet betydelig. Vi må beskytte både IT og OT, og være klare til å svare hvis et angrep lykkes, sier Svante Einarsson, leder for Maritime Cybersecurity i DNV Cyberm, i meldingen.

I 2023 ble 72 shippingselskaper, hvorav tre var norske, rammet av løsepengevirus, har TU tidligere skrevet. Den største trusselen er kriminelle som krypterer data eller stiller løsepengekrav, ifølge direktør Lars Benjamin Vold i Norma Cyber.

DNV ble selv rammet av løsepengevirus i fjor. Det mest kjente angrepet i bransjen er kanskje Maersk-angrepet i 2017 som kostet det danske rederiet om lag 2,6 milliarder kroner.