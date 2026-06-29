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Samferdsel

Disse skal kjempe om få bygge bru til 450 millioner

Fire entreprenører er prekvalifisert.

Nye Eigerøy bru med to kjørefelt over sundet mellom Eigerøy og fastlandet.
Nye Eigerøy bru med to kjørefelt over sundet mellom Eigerøy og fastlandet. Illustrasjon: Statens vegvesen
Bjørn Olav AmundsenBjørn Olav Amundsen– Journalist
29. juni 2026 - 09:57

Å bygge nye Eigerøy bru i Egersund vil koste rundt 450 millioner kroner, anslår Vegvesenet.

Nå er fire entreprenører blitt prekvalifisert til å bli med videre i anbudskonkurransen:

  • Contur og Risa (arbeidsfellesskap)
  • Implenia Norge
  • Metrostav Norge
  • Skanska Norge

– Vi er godt fornøyd med interessen for prosjektet og tilfanget av godt kvalifiserte entreprenører, sier prosjektleder Geir Strømstad i Statens vegvesen i en pressemelding.

Prosjektet er lyst ut som en totalentreprise med forhandlinger.

De tilhørende veiene blir oppgradert. Det kommer gang- og sykkelvei langs østsiden av riksvei 426. Illustrasjon:  Multiconsult/Statens vegvesen
De tilhørende veiene blir oppgradert. Det kommer gang- og sykkelvei langs østsiden av riksvei 426. Illustrasjon:  Multiconsult/Statens vegvesen

Entreprenøren skal både prosjektere og bygge den nye brua over sundet mellom Eigerøy og fastlandet i Egersund kommune.

Samtidig skal veiene ved brua bli oppgradert. Det kommer ny gang- og sykkelvei langs østsiden av riksvei 426.

Tildeling og kontraktssignering vil trolig skje i slutten av mars 2027.

Modell av ny Eigerøy bru.
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BruerSamferdsel
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