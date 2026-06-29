Disse skal kjempe om få bygge bru til 450 millioner

Å bygge nye Eigerøy bru i Egersund vil koste rundt 450 millioner kroner, anslår Vegvesenet.

Nå er fire entreprenører blitt prekvalifisert til å bli med videre i anbudskonkurransen:

Contur og Risa (arbeidsfellesskap)

Implenia Norge

Metrostav Norge

Skanska Norge

– Vi er godt fornøyd med interessen for prosjektet og tilfanget av godt kvalifiserte entreprenører, sier prosjektleder Geir Strømstad i Statens vegvesen i en pressemelding.

Prosjektet er lyst ut som en totalentreprise med forhandlinger.

De tilhørende veiene blir oppgradert. Det kommer gang- og sykkelvei langs østsiden av riksvei 426. Illustrasjon: Multiconsult/Statens vegvesen

Entreprenøren skal både prosjektere og bygge den nye brua over sundet mellom Eigerøy og fastlandet i Egersund kommune.

Samtidig skal veiene ved brua bli oppgradert. Det kommer ny gang- og sykkelvei langs østsiden av riksvei 426.

Tildeling og kontraktssignering vil trolig skje i slutten av mars 2027.