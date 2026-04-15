Samferdsel

Ny Eigerøy bru vil koste 450 mill.

Statens vegvesen lyser nå ut kontrakten for å bygge ny Eigerøy bru ved Egersund.

Modell av ny Eigerøy bru. Foto: Statens vegvesen
Bjørn Olav Amundsen – Journalist
15. apr. 2026 - 10:42

Ny Eigerøy bru på riksvei 426 har stått på lista over utbyggingsprosjekter en stund. I 2024 håpet Statens vegvesen at oppdraget kunne bli lyst ut i 2025.

Nå sendes entreprisen ut i markedet. Vegvesenet skriver i en pressemelding at antatt kontraktsum er på 450 millioner kroner inkludert merverdiavgift.

Dagens bru er 260 meter lang, med 40 meter midtspenn og seilingshøyde på 23,75 meter.

Ny Eigerøy bru får to kjørefelt. De tilstøtende veiene skal oppgraderes, og det kommer ny gang- og sykkelvei langs østsiden av riksvei 426.

Vegvesenet beskriver Eigerøy bru som et viktig veiprosjekt for både lokalsamfunnet og næringstrafikken i området.

Bildet er hentet fra Nasjonalbibliotekets bildesamling. Anmerkninger til bildet var: Fotograf: ÅM Foto:  ÅM/Nasjonalbibliotekets bildesamling

– Et prosjekt som innbyggerne i Eigersund kommune har ventet lenge på. Dette er et prosjekt som har stor betydning for lokalsamfunnet og som legger til rette for videre utvikling i Eigersund, sier prosjektleder Geir Strømstad i Statens vegvesen i meldingen.

Her er grenda Heilevang, hvor det østre tunnelpåhogget kommer. Her blir det også ny bru over elva.
