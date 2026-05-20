Bane Nor varsler arbeid på jernbanen i sommer: Disse strekningene rammes

– Når vi stenger deler av togtrafikken i et lengre tidsrom som i sommer, får vi gjort større og mer omfattende arbeider på en gang. Vedlikeholdet av jernbanen reduserer risikoen for akutte feil, og oppgraderingene gjør at flere passasjerer kan reise raskt, trygt og komfortabelt.
Det sier direktør for kunde- og trafikkinformasjon Victor Hansen i Bane Nor i en pressemelding.
I løpet av sommeren skal Bane Nor jobbe på flere strekninger, spesielt i det sentrale østlandsområdet.
Togselskapene, Ruter, Statens vegvesen og Bane Nor vil samarbeide, slik at vei og jernbane ikke er stengt på samme strekninger samtidig.
Og en gladnyhet til drammensere etter flere somre med buss for tog: Drammen stasjon vil være åpen for trafikk hele sommeren.
Kan ta lengre tid
Bane Nor sier at målet er at det skal være lett for de reisende å finne ut hvor de skal gå for å finne buss for tog.
– Se etter gule skilt, plakater og flagg. Vi bruker alltid gul farge for informasjon om buss for tog eller andre avvik fra det normale, oppfordrer Hansen.
Han advarer om at reisen kan ta lengre tid med buss, og det tar tid å bytte mellom buss og tog.
– Vi har forståelse for at det er en ulempe. Vi anbefaler at du sjekker hvordan din reise påvirkes på forhånd og at du har litt tålmodighet med på turen, sier Hansen.
Her jobber Bane Nor i sommer:
- Dovrebanen: Fra lørdag 30. mai til og med søndag 14. juni mellom Eidsvoll og Løten/Støren. Den første helgen er det stengt helt til Trondheim.
- Trondheim S: Fra mandag 22. juni til og med søndag 28. juni er Trondheim S helstengt.
- Romeriksporten, Gardermobanen: Fra lørdag 27. juni til og med søndag 9. august mellom Oslo S og Lillestrøm på Gardermobanen.
- Østfoldbanen: Fra lørdag 4. juli til og med søndag 2. august mellom Oslo S og Ski. Blixtunnelen er åpen.
- Vestfoldbanen: Fra lørdag 4. juli til og med søndag 19. juli mellom Drammen og Porsgrunn.
- Jærbanen: Fra lørdag 11. juli til og med tirsdag 14. juli mellom Egersund og Stavanger.
- Østfoldbanen østre linje: Fra mandag 27. juli til og med søndag 2. august mellom Ski og Rakkestad.
- Hovedbanen: Fra fredag 31. juli til og med søndag 9. august mellom Lillestrøm og (Dal) Eidsvoll på Hovedbanen.
- Kongsvingerbanen: Fra mandag 10. august til og med søndag 16. august mellom Sørumsand og Kongsvinger.
- Gjøvikbanen: Fra 29. august til og med 11. september mellom Oslo S og Roa. Fra 29. august til og med 1. september er det i tillegg stengt mellom Roa og Gjøvik.