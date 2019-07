Disse bilene kan fortsatt kjøre gratis i bomringen

Om du hater bompenger kan du stemme på et bompengeparti, eller du kan kjøpe deg en bil du slipper å betale bompenger med.

Enkelte biler går for å være motorsykkel med fire hjul. Da er de også fritatt bompenger.

Det finnes mange kjøretøy med fire hjul registrert som motorsykkel. Det billigste blir imidlertid å kjøre noe som også er elektrisk. Da er det minimalt med drivstoffutgifter, og det er ingen oljer som skal skiftes eller eksosanlegg som må lappes.

På markedet i dag finnes det flere alternativer å velge mellom. Renault Twizy er en doning det ikke lenger er uvanlig å se rundt de største byene.

Elbiler av merket Tazzari faller inn under samme kategori, og fremstår kanskje mer som en liten bil enn Twizy gjør.

I tillegg finnes det noen gamle kjente klassikere på bruktmarkedet. Den norske elbilen Buddy er en firehjuls motorsykkel, og dermed også fritatt.

Tall fra Motorvognregisteret viser at interessen for slike kjøretøy er økende.

L7e-motorsykler

Elektriske firehjuls motorsykler, kalt L7e i motorvognregisteret, har blitt mer populære, og særlig de siste to årene har interessen gått opp.

I 2017 ble det nyregistrert 142 prosent flere slike kjøretøy enn året får. I 2018 gikk salget noe tilbake, med 14 prosent. Per 11. juni i år hadde det blitt nyregistrert 179 slike biler.

Om salget resten av 2019 fortsetter i samme takt, kan det ligge an til at salget holder seg på omtrent samme nivå som i 2017 og 2018.

Antall eierskifter ser ut til å ligge ganske stabilt hvert år.

Men å si at det er populært med slike biler er nok å ta hardt i. Selv om den prosentvise endringen fra ett år til et annet kan være stor, skyldes det at antallet er lavt. I toppåret 2017 ble det nyregistrert 364 kjøretøy.

Et større innkjøp, for eksempel til utleievirksomhet, vil dermed gi et betydelig utslag i statistikken.

Dermed tyder ikke tallene på at nordmenn velger vekk vanlige personbiler mot billigere og mindre biler som går gratis i bommen.

Nyregistreringer Bruktimport Eierskifter 2014 161 4 312 2015 108 6 309 2016 150 4 261 2017 364 1 274 2018 313 2 343 2019* 179 111 Sum 1275 17 1610

* 2019-tall til og med 11. juni.

Det ser heller ikke ut til at trenden går mot slike biler i bruktmarkedet. Antallet eierskifter hadde en topp i 2018, noe som kan tenkes å skyldes blant annet nye bomringer.

Twizy stikker seg ut

Vi ba Finn.no undersøke helt konkret om det hadde vært noen økning i interesse rundt Tazzari-modeller, Renualt Twizy og klassikeren Buddy.

Tallene viser en tydelig økning i interessen for Renault Twizy, og en stadig jevn interesse for gamle Buddy, som ikke har vært i produksjon på flere år.

Særlig i 2018 var det mange som søkte etter slike biler, da interessen for alle gikk opp mot høsten. Det sammenfaller med åpningen av den nye bomringen på Nord-Jæren og innføring av bompenger for elbil.

Buddy fortsatt populær

Jan Petter Skram, daglig leder og grunnlegger av Buddy Electric. Han sier at han registrerer at interessen for Buddy fremdeles er god i bruktmarkedet.

Den siste Buddy-modellen ble bygget i 2014, men bilen er fremdeles populær.

– Du finner få Buddy på Finn, og de få som kommer dit blir solgt med en gang, sier Skram.

Tallene fra Finn viser at Buddy jevnt over har vært den mest populære elektriske mikrobilen i søkestatistikken siden 2016, og først i høst ble forbigått av Twizy. Det lever Skram godt med.

MetroBuddy var siste Buddy, med karosseri støpt i plast. Bilde: Per Erlien Dalløkken

– De fleste vet at Buddy ikke er i produksjon i dag. Twizy er derimot tilgjengelig i nybilmarkedet, sier han.

De fleste av modellen av den siste utgaven av Buddy, kalt M9, er fortsatt på veien. Buddy har forsøker å reservedeler og kompetanse tilgjengelig for å kunne holde bilen som er på veien i drift.

Han forteller at mange av deres kunder har biler som Tesla som hovedbil, og Buddy som bil nummer to. Men mange bruker bruker Buddy-en mest i det daglige. Han tror det er plass til flere mikrobiler.

Tror på mikrobilrenessanse

– Jeg tror ikke knøttenes tid er forbi. Det blir mer fokus på arealeffektivitet og mobilitet som dekker det behovet du faktisk har. Å kjøre store biler i byene er upraktisk. De er konstruert for å kjøre langt med mange passasjerer, sier han.

For mange kjører matpakker i store biler, og det blir ikke mindre kø på veiene. I et større perspektiv er det flere grunner til å kjøre mikrobiler enn å passere gratis i bomringen. Små biler bruker ikke bare mindre energi, de bruker tross alt også mindre areal.

Derfor kan det være på sin plass å skape litt oppmerksomhet rundt mikrobiler. Skram tror at mange ikke er klar over at de passerer gratis i bomringen.

Twizy gjør det godt i vest

Noen steder ser det imidlertid ut til at folk er oppmerksom på denne fordelen. Salgsdirektør Lars Erik Norum hos den norske Renault-importøren RBI sier at den største regionen for Twizy-salg i Norge er Stavanger-området, og det er økende interesse i Bergen.

De to byene er nok bedre kjent for bompenger enn de er for å ha et klima som innbyr til å kjøre bil uten vinduer året rundt.

– I Renault har vi merket en sterk interesse for Twizy over lengre tid, sier Norum.

Renault Twizy har plass til fører og en passasjer. Foto: Marius Valle

Han mener bilen er både spennende, annerledes og at den treffer målgruppen godt. Han sier at etterspørselen har vært jevnt på et bra nivå de siste årene. Den er også en bil som legges merke til, og dermed er med på å bygge Renaults merkevare.

– I år har vi levert til kunder like mange Twizy hittil som vi gjorde i hele 2018.

Selv om bilen har vært i salg i mange år, er det ikke et stort bruktmarked for Twizy i dag, sier han. Få av bilene finner veien til Finn.

– Vårt inntrykk er at prisene holder seg relativt bra i annenhåndsmarkedet, og at folk som kjøper beholder den relativt lenge, sier han.

Flere modeller eksisterer

Det er flere modeller på markedet enn de tre vi har nevnt i denne artikkelen. Men det er i praksis bare en liten håndfull modeller du får kjøpt ny fra forhandler i dag, og det er bare Renault som tilbyr et slikt produkt blant de store bilmerkene.

Et alternativ er Tazzari, som nok vil oppleves mest som en bil. Twizy oppleves mer som en mellomting mellom en motorsykkel og en bil, da den tross alt ikke engang har sidevinduer.

Tazzari Zero City. Foto: Mario Brusa/CC BY-SA 4.0

Felles for de to er realtivt lav pris. Det vil si, en Tazzari City koster fra 165.990 kroner, men vil fullspesifisert koste over 230.000 kroner. Det er mer enn en helt ny Renault Zoe eller Volkswagen eUp koster.

En Renault Twizy koster fra 102.900 kroner, men den kan bygges på med utstyr for over 20.000 kroner om man vil – og utstyret inklduerer dører.

Ikke en vanlig personbil

Om du vurderer en bil i L7e-kategorien er det noen ting det er lurt å tenke over.

Det første er at de ikke er som vanlige personbiler. For eksempel leveres Twizy uten ABS, stabilitetskontroll og i det meste av utstyr man tar for gitt i en vanlig bil.

Den har for eksempel ikke stereoanlegg som standard.

En Tazzari City er ikke stort mer avansert, men du kan få ABS som tilleggsutstyr for 5900 kroner ekstra.

Svake på sikkerhet

Disse kjøretøyene er dessuten langt unna en vanlig personbil når det kommer til sikkerhet. Det fordi de ikke trenger å oppfylle samme sikkerhetskrav som vanlige personbiler.

Det er ikke så veldig mye som beskytter deg om det går galt i en Twizy. Den har airbag og firepunktsele, men sidedørene gir ingen beskyttelse.

Da Euro NCAP i 2014 testet firehjuls motorsykler fikk Renault Twizy to av fem stjerner. Kravene er strengere i dag, og den hadde neppe gjort det bedre.

Twizy er bygget slik at rammen skal tåler en kollisjon. Men den er strukturelt stiv, og med så godt som ingen deformasjon overføres energien til føreren. Testdukken ble utsatt for svært høy belastning på nakken under kollisjon. I tillegg er det dårlig beskyttelse for beina. Ved sidekollisjon kom testdukkens hode ut på siden, noe som kan gi særdeles stor skade i en virkelig kollisjon.

Med andre ord er ikke dette en doning for deg som er spesielt opptatt av sikkerhet.

Tazzari, som var representert ved modellen Zero, gjorde det ikke bedre i 2014. Tvert imot.

Den oppnådde én av fem stjerner, og fikk blant annet kritikk på grunn av svak strukturell styrke, og at batteripakken beveget seg. I sidekollisjonen åpnet førerdøren seg. I tillegg har den ikke airbag, og setebeltet røk tvers av under kollisjon.

Det er ikke akkurat kjøretøy som innbyr til frakt av barn.

Kan være nyttig

Men de kan ha sin verdi som bybiler, selv med barn om bord. Om hastigheten er relativt lav er det neppe verre enn å frakte unger på sykkel, eller å kjøre motorsykkel.

Tazzari Zero City. Foto: Mario Brusa/CC BY-SA 4.0

Ingen av kjøretøyene er vinnere på rekkevidde. Renault Twizy har 6,1 kilowattimer batteri, og en oppgitt rekkevidde på 90 kilometer. I praksis er den nærmere 50 enn 90.

Tazzari oppgir en maksimal rekkevidde på 200 kilometer om man velger batteripakke på 15 kilowattimer. Antakeligvis ligger den i praksis også en del lavere.

Disse bilene kan dessuten ikke hurtiglades.

Men, de slipper deg gratis gjennom bomringen, og kan for den som er villig til å leve med en liten bil være et reelt alternativ.