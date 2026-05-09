Direktetog forbinder Danmark og Norge for første gang på over 20 år

Fra sommeren om to år kan man reise fra Oslo til Berlin via København uten å bytte tog underveis.

Den nye ruten er et resultat av et samarbeid mellom Vy, danske DSB og tyske Deutsche Bahn, skriver de tre selskapene i koordinerte pressemeldinger lørdag morgen.

Pilotprosjekt

Togselskapene har de siste årene opplevd økende etterspørsel etter ruter over landegrensene, og dette blir en av de lengste direkteforbindelsene i Europa.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Slik har TU dekket elbil-revolusjonen

Totalt vil turen fra Oslo til Berlin ta 14-15 timer, mens reisetiden vil bli rundt syv timer om du hopper av i København.

Ifølge Deutsche Bahn er ruten en av ti pilotprosjekter støttet av EU-kommisjonen for å sikre flere langdistanse transportforbindelser i Europa.

Tyske togsett

Det er Deutche Bahns helt nye ICE L-togsett som skal brukes på ruten, som skal ha to avganger daglig.

Togene har både restaurantvogn, familieavdeling og førsteklasseavdeling.

Foreløpig er de planlagte stoppestedene som følger: Oslo, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, Trollhättan, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Lund, Malmö, Københavns lufthavn, København H., Odense, Kolding, Padborg, Hamburg og Berlin.