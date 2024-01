Dette er de største funnene på norsk sokkel i 2023

Det er Wellesley Petroleum som står for det største funnet på norsk sokkel i 2023.

Carmen-prospektet ligger i Nordsjøen og inneholder mellom mellom 56 og 289 millioner fat oljeekvivalenter med gass, kondensat og olje.

Ifølge partner i funnet, DNO, kan være det største på norsk sokkel siden 2013, dersom det inneholder minst 175 millioner fat.

Hele listen over funn på norsk sokkel i 2023, finner du lenger nede i artikkelen.

Vil bore mer

Carmen-brønnen ble fullført i juli og ligger nær feltene Troll og Gjøa, et område hvor det er boret en rekke brønner de siste årene.

Wellesley har opplyst at de vil se på mulighetene for å tilpasse en utvikling av Carmen-funnet med tidsplanene for andre mulige utbygginger i området, som Toppand, Swisher, Grosbeak og Atlantis. Selskapet har eierandeler i de tre første av dem.

– Carmen-funnet ligger bra til for å kunne bidra med verdier i utbyggingsløpene som allerede pågår for nylige funn i Troll-området. Vi vil bruke erfaringer fra tidligfase-utviklingen av Grosbeak-funnet for å kunne modne Carmen-prosjektet effektivt, sa Chris Elliot, administrerende direktør i Wellesley, da funnet ble kjent.

Først skal de undersøke hva som kan finnes av ytterligere oppsidepotensial i funnet, som også vil kunne inkludere å bore flere brønner i området.

Høyt trykk og temperatur

Det nest største funnet har fått navnet Norma, ligger også i Nordsjøen, og inneholder mellom 12,6 og 132 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter med gass og kondensat.

Det er DNO som står for funnet, og det er selskapets første brønn med høyt trykk og temperatur.

Funnets plassering, like nordvest for Balder og sør for Alvheim, er i et område med betydelig infrastruktur, med flere alternativer for tilknytning, som en mulig måte å kommersialisere funnet på.

Selskapet har flere mulige prospekter innen samme lisens, hvor risikoen nå er lavere på grunn av leteresultatene fdra Norma-brønnen.

Rekordbrønn

Det største funnet i første halvår, og det tredje største i år, ble gjort Yggdrasil-feltet, som nå er under utbygging i Nordsjøen. Det er Aker BP som står for funnet i Epsilon-brønnen – som er den lengste letebrønnen på norsk sokkel noensinne.

Etter å ha boret mer enn 8 kilometer, kunne de konstatere at de hadde funnet opp mot 90 millioner fat olje.

Samtidig er dette olje som egentlig ble funnet på 70-tallet, men aldri utvunnet. Gassen i reservoaret ble hentet ut, som har gjort at oljen har flyttet på seg i reservoaret.

Derfor var det nødvendig med en helt ny letebrønn, for å avklare hvor oljen befinner seg nå og hvor mye det kan være mulig å hente opp. Brønnen er dermed egentlig å regne som en avgrensingsbrønn.

Røverfunn

Equinor har også gjort flere funn i området rundt Troll og Fram. Både Røver Sør-, Heisenberg- og Crino og Mulder-funnene er gjort i området, og selskapet har dermed ni funn her siden 2019, av i alt 12 forsøk.

I februar gjorde selskapet et funn i Røver Sør-prospektet, som er beregnet å inneholde mellom 17 og 47 millioner fat utvinnbar olje og gass, der olje utgjør den største andelen.

Allerede da kunne selskapet anslå at de samlede volumene i de syv funnene som var funnet til da inneholder omkring 350 millioner fat olje og gass, som tilsvarer samlet et middels stort oljefelt på norsk sokkel.

Heisenberg er det største av de tre, og er beregnet å inneholde mellom 24 og 84 millioner fat oljeekvivalenter, med noe mer olje enn gass.

Funnet i Crino og Mulder-prospektene er på mellom 9 og 35 millioner fat oljeekvivalenter. Det er funnet både olje og gass, men mest olje.